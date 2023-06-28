特企／《原Way星球》集結樂壇大神預測金曲34　阿布絲獲最大黑馬

第34屆金曲獎最佳原住民語專輯獎有王宏恩、Kivi、Matzka、阿布絲、葛西瓦入圍，董事長樂團主唱阿吉發現這次是兩個布農族、三個排灣族爭獎，讓身為排灣族的保卜・巴督路笑說：「以往都是阿美族入圍比較多，這次很難得！」Matzka以族語專輯《Cinevuan7鄰86號》入圍金曲獎四項大獎，吳建恆認為他在族語、華語創作都能表現出熱情奔放的感覺，身為Matzka多年好友的Sakinu 說：「他什麼都想嘗試，所以發展出一種他獨有的原式雷鬼風格。」也爆料在台上演出很外放的 Matzka，私下做音樂「有潔癖」、要求高，卻很樂意向親朋好友討教建議跟想法。
這次推出首張個人創作專輯《我這裡有一批很純的你要不要Ita》的葛西瓦Kasiwa，讓四分衛樂團吉他手虎神大讚：「族語饒舌不但流暢到位，創作內容在探討藍領階級、北漂原民的生活，用這樣的角度來詮釋音樂，力道非常夠。」與葛西瓦同為排灣族的保卜・巴督路則說：「這張專輯他找到自己的旋律，而且加入屬於排灣族獨有的韻味與轉音，我非常喜歡。」對葛西瓦評價很高。
睽違22年推出族語創作專輯《Muskun Kata一起我們》的王宏恩，董事長阿吉表示：「他的聲音狀態保持很好，聽他唱歌是很舒服的一件事。」吳建恆則對他回歸族語創作，展現自己內心的層面非常感動，保卜・巴督路說：「很喜歡王宏恩在創作中的單純，這次回歸族語創作跟古調採集，我很受感動。」虎神也認為王宏恩在族語創作有自己的方式，已是游刃有餘。
新人阿布絲首度闖金曲就入圍原住民語類兩項大獎，除了被前輩王宏恩譽為「布農族歌手接班人」之外，吳建恆也盛讚：「她可說是本次原住民語類的一匹大黑馬，讓大家看到全方位表演型的原住民歌手出現。」熊儒賢則向阿布絲的唱片公司喊話：「應該帶她先到海外發展！」虎神也說：「阿布絲一上台就氣場全開，以後有國際唱片展等機會，我會覺得要把她帶出去給大家認識。」可見阿布絲初生之犢不畏虎，甫入圍已獲得樂壇前輩高度關注。
我是廣告 請繼續往下閱讀
曾獲第30屆金曲獎最佳原住民語專輯及歌手雙料大獎的雅維・茉芮，此次也以專輯《Wahi藤蔓》入圍最佳原住民語歌手獎。這次專輯中加入比較多電音元素，實驗性質濃厚，吳建恆說：「她對泰雅族語不再只是創作跟演唱，反而有更多保存記錄的想法。」與雅維・茉芮老公小白同團的阿吉笑說：「她創作量很快又很豐富，可能再過十年就超過董事長樂團了，到時候講話可以比白董更大聲！」
在原Way星球節目中，除了點評原住民語類獎項之外，也針對年度歌曲、最佳新人獎進行分析。葛西瓦Kasiwa以寫給兒子梅西的歌曲〈夢〉入圍第34屆金曲獎年度歌曲獎， Sakinu認為他在歌曲中表達對家人孩子的情感很真實，「我相信他的小孩聽到這首歌，一定可以感受到葛西瓦想表達的情感。」阿吉則認為年度歌曲獎通常會看歌曲本身是否符合這個時代的意義與情境，他說：「我認為鄭宜農的〈新世紀的女兒〉會是這個獎項的最大黑馬！」吳建恆則認為評審在討論年度歌曲獎時，也會考慮歌曲在該年度的流行度與各項數據進行比較，他說：「其中周杰倫〈最偉大的作品〉無論是知名度、傳唱度與MV點擊率來說，都是這次入圍歌曲中的佼佼者。」指周董也頗具拿獎氣勢。
本次最佳新人獎入圍名單中，就有三位原住民族歌手入圍，除了阿布絲被來賓們公認為「國際級黑馬」，董事長樂團主唱阿吉對潮州土狗印象深刻：「我看過他在出道前的影片，覺得歌詞怎麼能這樣寫，完全被吸引。」吳建恆則對擁有賽夏族血統的LÜCY讚譽有加，他說：「她已經在金音獎拿了最佳新人，如果再奪下金曲，就是史上第一位雙料新人！」非常看好LÜCY的拿獎運。原Way星球「金曲34預測分析大特輯」企劃共三集，目前已在各大串流平台上架均可收聽。
更多內容請見
(財團法人原住民族文化事業基金會提供)