特企／《蔚藍檔案》更新活動劇情　展開激烈料理對決

玩家們可以透過本次活動劇情觀賞到為了品嚐美食而不惜面對各種超乎想像的事件的「美食研究會」相關劇情。為了阻止「麻雀亭」結束營業，挺身而出的「美食研究會」與始作俑者大型企業「喵食品」發生了衝突，並以麻雀亭為賭注，展開了一場激烈的料理對決。
本次更新也推出了2名新學生。「羽留奈(正月)」隸屬於「格黑娜學園」，是爆炸攻擊類型的前鋒學生，「EX技能：美食家的憤怒」可以對最多5名敵人依序造成攻擊力比例的傷害，並對周圍圓形範圍內的敵人也造成攻擊力比例的傷害。同屬於「格黑娜學園」的「風華(正月)」為貫穿攻擊類型的特殊學生，「EX技能：供給部的御節料理」能使1名我方的「EX技能」COST減少50%，並增加暴擊傷害。
此外，推出「任務」的第21篇章「第21任務」且同步新增學生技能等級達成、信用貨幣獲得與消耗等新的任務課題，玩家們完成後即可獲得「青輝石」。官方也為紀念本次活動劇情更新，透過官方YouTube頻道公開全新的兩支PV。影片中可以觀賞到迎接新年來臨的「供給部」成員「風華」與「美食研究會」成員「羽留奈」、「淳子」等學生們的另外一種面貌，令人十分期待。
不僅如此，NEXON「Blue Archive」官方YouTube頻道於6月21日訂閱人數突破10萬人次，為紀念本次突破，贈送給全體玩家10次招募票券(1張)作為禮物。更多有關《蔚藍檔案》活動劇情更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
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