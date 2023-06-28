嚮導帶路更好玩！星野OMO系列進軍淺草　體驗濃濃江戶在地風情

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目前OMO系列在日本共有15個據點，可以注意到OMO系列後面都會附加一個數字，而這正是代表著飯店等級，數字越大，等級越高。OMO1為膠囊旅館、OMO3是基本旅館、OMO5定位精品旅館、OMO7則是全方位服務旅館，範圍遍及北海道、東京、金澤、京都、大阪、九州與沖繩。
另外，不僅是在城市當中，「OMO 關西機場 by 星野集團」也在今年3月開幕，距離關西機場只要一站約10分鐘車程、離最近車站「臨空城」步行只要1分鐘，附近還有「RINKU PREMIUM OUTLETS」可逛，可以在關西之旅的最後畫上完美句點。
由於OMO系列是主打城市觀光，地理位置相對「虹夕諾雅」等品牌方便。為了讓旅客更自在探索城市，OMO將周邊區域作為飯店一部分，提供許多周邊景點及店家資訊，滿足觀光、美食及購物需求。
另外還有獨特的「在地嚮導OMO Ranger」服務，旅客可以參加體驗導覽，深入探索城市，體驗不同的都市魅力。甚至位於大阪的「OMO7 大阪 by 星野集團」還與「日本環球影城」攜手合作，推出日本首支「日本環球影城認證 OMO Ranger」，為旅客挖掘出尚未為人所知的魅力，將「日本環球影城」的樂趣放大好幾倍，能夠讓旅客對大阪的旅遊興致大大提升。
星野集團透露，雖然OMO Ranger尚以日文為主，同時也有提供英文服務，但目前也仍積極準備擴展中文嚮導服務。
而OMO也預備在今年7月31日推出「OMO3 淺草 by 星野集團」，飯店距離淺草站徒步4分鐘、淺草寺徒步1分鐘，最大亮點就是，館內每個地方都能眺望淺草寺或東京晴空塔。其中位於13樓最高層的「OMO Base」，望出去的景色尤其壯觀。透過一整片巨大落地窗，西側可以看到富有歷史的淺草寺，東側可以看到東京晴空塔，新舊東京街景的對比讓人印象深刻。
由於淺草是充滿老街活力、江戶人代代相承在此發展娛樂的地方，因此主題房型也將江戶遊藝的元素融入設計中。「OMO3 淺草 by 星野集團」提供8種房型，共98間客房。
淺草自江戶時代作為淺草寺的廟口街道發展，進而孕育出多元的日本娛樂文化，如今成為神社寺廟、娛樂體驗、新舊商店並存的地方，可以感受到江戶時代風情與下町文化。而「OMO3 淺草 by 星野集團」的OMO Ranger也會帶領旅客前往內行人才知道的淺草美食景點、充滿活力的商店街等等，向旅客分享珍藏的獨特淺草玩法。