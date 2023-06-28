閱聽人優先策略助長訂閱數　澳洲媒體分享成功經驗

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不過今年調查發現，千禧世代的年輕用戶增加，正改變整體用戶的新聞消費習慣，Facebook使用率下滑，年輕人更傾向追蹤TikTok、Instagram和Snapchat平台的網紅或名人來取得新聞知識。報告中TikTok是成長速度最為顯著的社群平台，18到24歲族群有2成的人透過TikTok獲得新聞。
路透新聞學研究所所長、牛津大學政治傳播學教授尼爾森（Rasmus Kleis Nielsen）在報告序言中指出，與一個世代前從紙本新聞轉為數位新聞的變化相比，這樣的轉變呈現出新聞產業出現「更為根本上的變化」。
另外，雖然信任價值是媒體的貨幣，但在報告中呈現，只有4成閱聽者相信大部分的新聞報導，台灣媒體的信任度甚至只有28%。針對信任問題，尼爾森坦言得尊重公民權利，讓他們自由判斷，民主社會本來就有多元聲音，確實也會發生「不該信任的媒體被信任，或值得信任卻不被大眾信任」的狀態，這是現實，但也需要被記錄下來。
旗下擁有100多個媒體品牌、數位訂閱戶達百萬里程碑的澳洲新聞集團執行總裁米勒（Michael Miller）則分享，「成功的媒體人應對受眾有好的理解，吸引閱聽人就是我們的工作」，團隊近年積極投資數據搜集，也與澳洲電信公司合作，推出類似新聞助理性質的數位分析工具Verity，幫助記者了解用戶樣貌與喜好。
米勒指出，在Verity協助下，將部分焦點鎖定服務在地社群，尤其近年許多媒體退出當地電視、電台，反倒成為一個缺口，「大家對在地是感興趣的，在看完國際政治新聞後，再搭配在地資訊，是能留下讀者的」，內容涵蓋在地犯罪、教育、運動賽事等，讓訂閱者更有共鳴。
米勒表示，除了原本有品牌忠誠度、喜歡新聞的讀者，藉由Verity使團隊得以洞見受眾反應，拉近與讀者的距離，「讓我們有明確努力方向，也希望讓受眾變成我們的倡議者」。他們也從2017年停止公布紙本發行數量，更換衡量記者績效的指標，改以數位訂閱幅度給予獎勵。
米勒對新聞業仍抱持正向希望，他的願景是透過報導倡議建設更美好的澳洲，透過故事理解世界和所生活的區域，為沒有發言權者發聲，也為不幸者爭取更好待遇。（編輯：張雅淨）1120628