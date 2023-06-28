特企／第11屆特力家居盃設計大賽線上聯展 看展再抽iPad
特力家居盃設計大賽第11屆活動於日前揭曉成果，來自全台38所大專院校共556件學生作品參賽角逐30個獎項，其中臺師大設計系蕭妃媛、臺大社會系張博榮跨領域合作獲室內設計組金牌，傢俱設計組則由大同大學工業設計系周姿羽、實踐大學工業產品設計系楊凱翔奪雙金，而南臺科大創新產品設計系歐祐辰、林沛誼則拿下商品設計金牌。特力家居總經理謝有全表示：「特力家居盃賽事舉辦11年來不斷擴大規模，今年我們更期許未來台灣學生能從設計研發階段，融入就地取材概念並延長產品生命週期，成為具有創造力和社會責任感的設計師，同時我們從去年開始也將作品放在線上以及實體同步展出，讓民眾親睹台灣學子的設計創意，一起為台灣設計實力贊聲。」
目前特力家居盃設計大賽30項優秀作品線上展出的票選活動正進入倒數階段，民眾除了可在線上為心目中最佳作品按讚投票，更可以參加抽獎，有機會獲得iPad等精美好禮，同時實體特展也將分別於即日起-7/2於特力家居高雄館、7/5-7/16特力家居台南館、7/19-7/30特力家居台北館等四地同步進行展出。歡迎民眾一起來見證台灣學子的永續設計創意。
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