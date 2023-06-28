日圓一直貶！多位日本政府官員出面喊話表態警惕 央行動向受矚
日圓持續疲軟，今（28）日達到1美元兌143.93日圓左右，依舊在谷底徘徊。日本財務省（MOF）副財務大臣神田真人，26日表示政府密切關注匯率走勢，不排除任何可能的選項。而神田真人今日又再次表態，強調若匯率走勢波動過大，將做出適當反應，另外還有多位官員也有類似的口頭警示，市場預期日本政府將出手干預匯率的氣氛逐漸增強。
記者倪浩軒/綜合報導
日圓近期的貶值引發政府關注，多位政府官員發言，試圖以口頭提醒來牽制日圓貶勢。除了兩度強調將妥善應對、不排除任何選項的副財務大臣神田真人，內閣官房長官松野博一也表示，正保持高度緊張感，密切關注匯率變化。財務大臣鈴木俊一，27日也說有觀察到日圓迅速且單方面走貶的趨勢，若有必要，將對匯率變化做出適當反應。
不過這些發言都並未指出具體的干預時間與措施，雖然市場預期日本政府將出手干預的氣氛增強，但對於日圓走勢仍看法分歧。
日本經濟新聞報導指出，由於美國聯準會已經預言今年還會升息，在美日利差未收斂前，日圓疲軟的趨勢不會改變。不過也有專家，像巴克萊證券的分析師山川哲史就表示，日本央行可能會在7月就修正貨幣寬鬆政策，包括野村證券的分析師後藤祐二朗、日興證券的分析師丸山義正，都認為日圓貶值將迫使日本央行改變貨幣寬鬆政策。
不過，日本央行在6月16日的貨幣政策會議上，才宣誓了要繼續維持現行的貨幣寬鬆政策，因此也有分析師認為，貨幣寬鬆的修正很快發生的機率不高。
去年9月22日在日圓暴跌至1美元兑145.5日圓之際，日本政府和央行時隔約24年透過買入日幣干預了匯市。神田真人曾說明，帶來嚴重麻煩的是匯率的波動速度過快，而不是具體的日圓兌美元水準，是否出手干預將根據市場有無投機性動向來判斷。