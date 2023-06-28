國泰金估台灣今年經濟成長率1.8% 央行是否再升息要看3條件
國泰金控今（28）日公布今（2023）年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，在民間消費穩健之下，維持今年台灣經濟成長率預估1.8%不變，但微幅下修預測區間，研判全年成長率有80%的機率落在1%至2.5%之間，並認為台灣央行今年應不會再升息，除非全球通膨持穩反彈且美國聯準會（Fed）再連續升息，加上台灣景氣明顯改善，央行再升息的機率就會有所提高。
記者顏真真／台北報導
國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，儘管民間消費支撐內需成長，但上半年出口、資本財進口與存貨投資皆較原預估疲弱，因此，團隊維持2023年台灣經濟成長率預估值1.8%不變。不過，由於去化庫存將接近尾聲，且AI題材有利台廠表現，下半年出口與投資前景有機會止跌回，評估2023年第3季經濟氣候有機會由「陰」轉「晴」，出現「晴」的機率將在50%以上。
同時，隨著美歐銀行業擔憂減退，加上AI議題帶動科技股漲勢，主要地區金融情勢指數溫和改善，國泰台大產學合作團隊研判，鑑於Fed升息步入尾聲，原物料價格明顯回落，台灣央行後續應不會再升息，第3季台灣金融情勢指數（FCI）朝「寬鬆」區間下緣波動。
不過，徐之強也提到，影響今年台灣經濟成長與金融情勢仍有6大變數，包括一、美歐核心通膨偏高且部門復甦不均，增加央行政策失誤風險；二、主要央行過度緊縮，恐導致美歐景氣衰退幅度大於預期；三、全球需求疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；。
四、政策刺激未見成效，中國經濟成長持續疲軟；五、國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；六、人工智能應用帶動全球新一輪科技業投資及產業轉型調整。也因此，國泰台大產學合作團隊認為，如果全球通膨持穩反彈且Fed再連續升息，加上台灣景氣明顯改善，央行再升息機率也將有所提高。