70歲婦人不抽菸卻罹肺腺癌！ 「1微創手術」助遏止癌惡化

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肺癌初期症狀不明顯 達文西機械手臂精準切除病灶台南市立醫院胸腔外科吳星賢醫師表示，肺癌初期症狀不明顯，等到有症狀出現，通常已是晚期。吳星賢醫師以達文西機械手臂，透過3D高清視野和放大功能與優越的操控性，以及細微侵入性、手術創傷更小，讓手術能精準切除病灶，避免周邊組織的損傷，減少出血和感染，患者術後疼痛較輕，縮短康復時間，減低住院天數。
17項達文西微創手術費用補助 好處一次看今年3月健保署通過肺葉切除、肺節切除等17項達文西微創手術費用補助。加上其他的健保補助政策，病人約僅需負擔達文西相關醫材費用，減輕了1/3的醫療費用負擔。
吳星賢醫師表示，在肺葉切除上，根據國外的文獻統計，達文西微創手術確實可以帶給病人術後較好的修復感，包含疼痛感降低、住院天數縮短與併發症風險降低等。
胸悶或胸痛都是症狀 咳嗽超過兩週快就醫吳星賢醫師提醒，早期肺腺癌，常被形容為「靜悄悄」的癌症，多數肺腺癌患者，本身無抽菸習慣，且症狀與大部分肺疾病相似，而常被忽略。主要臨床症狀為胸悶或胸痛，頻繁出現呼吸不順或氣喘；若慢性咳嗽超過兩週還未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，則應立即安排就醫檢查。
此外，預防肺癌可善用國健署免費補助的低劑量電腦斷層篩檢(LDCT)，補助對象包含具肺癌家族史和重度吸菸史的民眾，符合資格者可每2年接受一次免費補助。LDCT比X光檢查更準確地偵測肺癌，且輻射很低，是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，建議不論有無符合補助資格，都可以定期安排檢查，照護自我的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58288
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