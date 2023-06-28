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70歲婦人不抽菸卻罹肺腺癌！ 「1微創手術」助遏止癌惡化

70歲婦人不抽菸卻罹肺腺癌！ 「1微創手術」助遏止癌惡化
70歲婦人不抽菸卻罹肺腺癌！ 「1微創手術」助遏止癌惡化

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】70歲蘇女士不菸不酒，但因有肺癌家族史，為自己安排了健康檢查，發現雙側肺部有陰影，經醫師診斷為肺結節。進一步採達文西雙側肺分葉切除手術，手術結果發現一側為良性結節，一側為第一期肺腺癌，術後5日出院，恢復良好，後續只需定期追蹤即可。

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肺癌初期症狀不明顯　達文西機械手臂精準切除病灶

台南市立醫院胸腔外科吳星賢醫師表示，肺癌初期症狀不明顯，等到有症狀出現，通常已是晚期。吳星賢醫師以達文西機械手臂，透過3D高清視野和放大功能與優越的操控性，以及細微侵入性、手術創傷更小，讓手術能精準切除病灶，避免周邊組織的損傷，減少出血和感染，患者術後疼痛較輕，縮短康復時間，減低住院天數。

17項達文西微創手術費用補助　好處一次看

今年3月健保署通過肺葉切除、肺節切除等17項達文西微創手術費用補助。加上其他的健保補助政策，病人約僅需負擔達文西相關醫材費用，減輕了1/3的醫療費用負擔。

吳星賢醫師表示，在肺葉切除上，根據國外的文獻統計，達文西微創手術確實可以帶給病人術後較好的修復感，包含疼痛感降低、住院天數縮短與併發症風險降低等。

胸悶或胸痛都是症狀　咳嗽超過兩週快就醫

吳星賢醫師提醒，早期肺腺癌，常被形容為「靜悄悄」的癌症，多數肺腺癌患者，本身無抽菸習慣，且症狀與大部分肺疾病相似，而常被忽略。主要臨床症狀為胸悶或胸痛，頻繁出現呼吸不順或氣喘；若慢性咳嗽超過兩週還未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，則應立即安排就醫檢查。

此外，預防肺癌可善用國健署免費補助的低劑量電腦斷層篩檢(LDCT)，補助對象包含具肺癌家族史和重度吸菸史的民眾，符合資格者可每2年接受一次免費補助。LDCT比X光檢查更準確地偵測肺癌，且輻射很低，是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，建議不論有無符合補助資格，都可以定期安排檢查，照護自我的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58288

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