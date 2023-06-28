防外役監人犯脫逃　明德外役監配戴定位手環監控

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為解決監控不易的問題，矯正署依據監獄行刑法、監獄及看守所科技設備設置與使用及管理辦法，並參考美國、新加坡、瑞典以手環或標籤建置感應定位系統，擇定明德外役監為試行機關，透過導入既有的監控技術，對自主監外作業收容人、返家探視收容人、外役及監外作業收容人穿戴科技裝置，以監控掌握受刑人動態。
矯正署表示，明德外役監獄勤務中心（中央台）將設置科技監控系統，初步規畫，以2000萬元經費採購350組電子手環，一組造價3萬多元，可全區域控管。
該手環運用定位感測科技，輔以電子圍籬劃定及區域逾越、裝置拆卸告警等功能，對受刑人動態監控，具防水、防破壞、防拆卸及手錶等功能，利用GPS技術精準定位受刑人所在位置約20公尺內的範圍，一旦發現有脫逃情事，可立即圍捕。
計畫試行1年期間，將蒐集相關裝置、系統運用問題及事件告警等數據分析評估、檢討及階段性調整，未來擴充至全國外役監獄及自主監外作業受刑人使用。
至於八德外役監以區域控管為主，矯正署另運用UWB定位技術，讓受刑人配戴UWB手環，以基地台定位受刑人位置、另有心律量測、防水防拆卸功能；戒護人員則攜帶UWB卡片，可定位及求救警報等功能，只要被監控的受刑人超越電子圍籬，就會發出異常警報。