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防外役監人犯脫逃　明德外役監配戴定位手環監控

▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）
▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）

記者潘千詩／台北報導

外役監人犯脫逃事件頻傳，為解決外役監監控不易的問題，法務部矯正署除在八德外役監運用新世代智慧監獄擴建計畫中的相關技術，監控受刑人外，另於今年6月起，在明德外役監展開為期1年的受刑人科技設備輔助監控試辦計畫，請廠商提供350具電子手環給受刑人配戴，以定位兼採警戒圍籬區域劃定等模式動態監控。

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去年8月，明德外役監受刑人林信吾返家探親卻逾時未歸，且在脫逃期間在台南安南區北汕尾附近的第1公墓將2名員警殺害。此事件爆發後，又陸續傳出多名外役監受刑人脫逃事件。

▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）
▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）
為解決監控不易的問題，矯正署依據監獄行刑法、監獄及看守所科技設備設置與使用及管理辦法，並參考美國、新加坡、瑞典以手環或標籤建置感應定位系統，擇定明德外役監為試行機關，透過導入既有的監控技術，對自主監外作業收容人、返家探視收容人、外役及監外作業收容人穿戴科技裝置，以監控掌握受刑人動態。

矯正署表示，明德外役監獄勤務中心（中央台）將設置科技監控系統，初步規畫，以2000萬元經費採購350組電子手環，一組造價3萬多元，可全區域控管。

該手環運用定位感測科技，輔以電子圍籬劃定及區域逾越、裝置拆卸告警等功能，對受刑人動態監控，具防水、防破壞、防拆卸及手錶等功能，利用GPS技術精準定位受刑人所在位置約20公尺內的範圍，一旦發現有脫逃情事，可立即圍捕。

計畫試行1年期間，將蒐集相關裝置、系統運用問題及事件告警等數據分析評估、檢討及階段性調整，未來擴充至全國外役監獄及自主監外作業受刑人使用。

至於八德外役監以區域控管為主，矯正署另運用UWB定位技術，讓受刑人配戴UWB手環，以基地台定位受刑人位置、另有心律量測、防水防拆卸功能；戒護人員則攜帶UWB卡片，可定位及求救警報等功能，只要被監控的受刑人超越電子圍籬，就會發出異常警報。

▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）
▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）
▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）
▲明德外役監為期一年的試辦計畫，將以有手錶功能的定位手環，給受刑人配戴，動態監控（圖／記者潘千詩攝，2023.06.28）

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