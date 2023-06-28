暑假家長福音！漢來飯店幫你訓練小孩做家事 台北喜來登帶玩故宮
迎來疫後的第一個暑假，今年飯店設計的活動格外多元，高雄漢來大飯店因應專業認證英式管家服務團隊的成立獲得廣大迴響，於7月9日和7月23日下午兩點~三點半舉辦兩場「漢來小小英式管家生活營」，即日起開放6至12歲小朋友報名，由專業管家團隊帶領小朋友體驗星級飯店服務，並指導孩子們培養旅行與生活自理能力，養成小小五星飯店達人之外，換個方式，也等於是幫家長訓練小朋友做日常家事，報民費僅600元。而台北喜來登也推出多種住房專案，包含帶去故宮，或者卡納赫拉暑期展等。
記者葉盛耀/綜合報導
漢來飯店今年3月與UKBG英國管家協會攜手合作啟動英式管家培訓教育，通過評鑑管家團隊均擁有流利外語能力、高端服務禮儀與專業生活管理知識。為讓小朋友探索五星飯店管家的工作，特別於暑假週末開辦兩場小小管家生活營，由漢來管家直接指導禮賓接待服務、水果擺盤、衣服折疊以及見習客房整潔技巧，每位參加小朋友都可獲贈結業證書和可愛限量行李吊牌，報名費用每位僅600元，活動當天若是入住房客還可享半價、即300元的優惠價。
漢來飯店暑假還有其他住房專案，像是受歡迎的「三麗鷗主題房-夏日童樂園」住房專案，每晚8372元起，除入住超人氣的三麗鷗聯名主題房，享有早餐、下午茶、客製角色明星的備用品，暑假期間更特別搭配貝兒絲樂園暢玩門票，並提供Häagen-Dazs冰淇淋、兌換三麗鷗商品1000元抵用券及漢來獨家聯名的三麗鷗證件套。
台北喜來登則是即日起至9月30日推出「喜歡FUN暑假」親子假期，像是安排親子走訪故宮博物院，參與串聯APP「故意使壞」實境闖關遊戲的「玩故動動腦」專案，或最受小朋友歡迎的卡納赫拉暑期展與植物園藝術寫生的「繪畫藝夏」兩款玩樂方案，週末時段也加開親子韻律課，讓小朋友舞動放電。專案自即日起開放預訂，兩人成行送12歲以下孩童免費入住並享翌日自助早餐，6月30日前預訂享早鳥價兩天一夜每人每晚3588元起、三天兩夜每人每晚3266元起。