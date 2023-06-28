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遭陳建州夫婦求償1000萬！大牙堅持「性騷擾指控」：法院見

▲大牙遭陳建州（黑人）提起民事訴訟求賠1000萬。（圖／記者葉政勳攝）
▲大牙遭陳建州（黑人）提起民事訴訟求賠1000萬。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

周宜霈（大牙）昨（27）日指控陳建州（黑人）性騷擾，長文揭發11年前遭已婚的陳建州在香港飯店試圖侵犯，陳建州與太太范瑋琪決定對大牙提訴訟，求償1000萬元，要求大牙公開道歉，大牙回應：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

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▲范瑋琪（左）發長文感謝陳建州（右）一路以來的陪伴。（圖／陳建州 IG）
▲范瑋琪（左）、陳建州聯合提告大牙。（圖／陳建州 IG）
陳建州律師函指出，周宜霈臉書貼文內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅，基於「惡意造謠零容忍」的立場，陳建州已向台北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈賠償台幣1000萬元，在臉書刊登道歉啟事，以恢復名譽。

▲大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）性騷擾。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）
▲黑人（陳建州）要求大牙公開道歉。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）
陳建州、范瑋琪聯合對外承諾，這次訴訟取得的賠償金額，會全數捐出給婦女保護、犯罪被害人保護的社會公益慈善團體。對此，大牙透過經紀人回覆《NOWnews今日新聞》：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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