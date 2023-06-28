蕭敬騰藏愛16年求婚成功！情動Summer全是因為這1點

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雖然從外人看來，蕭敬騰看起來高冷，Summer如同她的名字，熱情如火，一冷一熱的搭配，其實是種互補，從求婚影片中，也能見到老蕭喊未婚妻的名字，不是Summer，也不是林有慧，而是「MaMa」，這個稱呼是第一次曝光，可見兩人私下互動，一定與台面上互動不同。
業內人士透露，不一定藝人與經紀人光有革命情感就足夠發展成愛情，實際上得在革命情感中，加上好感，才有可能「Partner變Lover」。且大部分藝人與經紀人是情侶關係，通常都是已經結婚了，或者是男女朋友，再成為經紀人，有信任基礎，所以才放心把一切交給對方，像是Ella現在的經紀人解孵，即是Ella的老公。
而血肉果汁機吉他手阿霖的女友捏捏，正巧也是該團的經紀人，她認為彼此信任是很重要的一點，因為彼此信任才能放心把事業、感情一併交付，看著對方光鮮亮麗外表下付出的努力，最後達到的成就，不只是身為經紀人、單純工作上的成就感，更多的是情感上的連結，共感也會更加強烈。
難過時一起悲傷，開心時相伴歡樂，不是只有滿是花香的康莊大道才有人相偕，走在荊棘之路上，還有人能一直砥礪前進，才是最令人動容的。
其實《NOWnews今日新聞》記者觀察，過去老蕭雖然屢傳與Summer交往中，但從未在行動上、言語上透露端倪，不熟悉兩人的話，根本看不出來他們是情侶，不過今年3月老蕭出席生日公益義賣會，接受訪問時談到Summer，突然大方許多，摸著Summer的頭，寵愛的說：「辛苦了，最漂亮的虎姑婆。」
上個月的「hito流行音樂獎頒獎典禮」，老蕭看見有媒體拍攝Summer，秒護航希望不要拍，幾乎快要藏不住心意，或許當時就已經密謀好要在今年Summer生日時求婚。