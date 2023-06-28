高捷紅線隧道專業監測　捷運局：安全無虞民眾放心

有關高市府開發案報告中，提及捷運設施安全議題引發民眾疑慮，捷運局表示，各項禁限建案皆按「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定妥為辦理。除程序審查外，亦透過國內各大工程學會、土木技師公會等進行專業實質把關，目前隧道變形量均在安全容許範圍內，設施安全無虞，相關監測仍持續進行中，請民眾放心。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局指出，建案在施工期間，即進行隧道監測作業，如監測資料判別顯示捷運隧道有可能在後續施工產生設施安全的疑慮，為確保捷運設施安全，即依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第14條規定通知建商停工，並要求建商應進行保護措施、提出安全評估及緊急應變計畫等處置措施，經國內各大工程學會、土木技師公會等專業機構審查同意後始能復工，過程專業嚴謹。
捷運局進一步表示，「高雄市市4及灣市2市場用地BOT案可行性評估計畫總結報告書」內容所述捷運設施安全議題，主要為會議中討論評估開發案之可行性參考，文中提及LUR26隧道乙案，建商亦依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定執行。本案建商提出相關安全評估及應變計畫經高雄市土木技師公會審查通過於112年2月16日同意復工，目前相關監測仍持續進行中，相關數據均在安全容許範圍內。
捷運局說明，「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」的立法目的，即為確保捷運限建範圍內之工程行為對捷運設施的影響降到最低，潛盾隧道安全除施工前透過捷運主管機關(捷運局、高雄捷運公司)會商外，施工中並藉由專業機構（如技師公會、各大工程學會等）之把關，以確保捷運設施的安全。過程審慎嚴謹，請民眾放心。