經濟學人評估台海衝突影響　日菲韓暴露風險最高

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經濟學人資訊社指出，由於台灣在半導體供應鏈中扮演舉足輕重的角色，目前沒有任何市場可取代台灣。但長期來看，韓國與日本可能入替。
根據經濟學人資訊社預測，亞洲是2020年代成長最快速的區域。即使考量到與台灣有關的風險，由於此區存在的機會，企業也不太可能在很大的程度上將供應鏈移出此區。因此，企業可能尋找降低風險的方法，而非藉由將營運作業移出亞洲，來直接規避風險。
經濟學人資訊社在報告中指出，台灣海峽若發生衝突，將對亞洲產生毀滅性衝擊。經濟學人資訊社做出的核心預測不是針對中國試圖以武力奪取台灣，而是針對牽扯到中國、台灣與美國的緊張加劇使得風險升高的情勢。
這份報告指出，在關於台灣海峽衝突上，亞洲經濟體面臨一系列弱點。經濟學人資訊社建立的模型，藉由一系列量化與質化因素，評估地緣政治與經濟的暴露風險。
經濟學人資訊社做出3大假設：一是這是全面衝突場景，中國、台灣與美國有直接的軍事參與；二是這樣的局面是假設於中國在台灣正式宣布獨立之下升高衝突情勢；第三是經濟學人資訊社預期美國將參與其中，啟動區域安全聯盟作業，讓澳洲、日本、紐西蘭、菲律賓與韓國等國直接涉入。
經濟學人資訊社評估發現，菲律賓、日本與韓國是暴露於台灣衝突風險最高的國家，這樣的評估反映了地緣政治現實以及對中國貿易的嚴重依賴。由於這些國家在地理位置上鄰近台灣海峽，加上肩負美國重要條約盟國的角色，代表他們被捲入衝突的風險較高。
此外，這3個國家都設有美軍基地，也凸顯了他們遭到中國先發制人攻擊的脆弱性。
其餘列在嚴重暴露於風險的市場清單中還有香港、越南、泰國、澳洲與馬來西亞。報告指出，這大致上反映了台海衝突引發的龐大經濟影響，幾乎肯定將大過於俄羅斯全面入侵烏克蘭造成的衝擊。
經濟學人資訊社評估，南亞、部分東南亞與太平洋國家暴露的風險最低。報告指出，這點可從地理的角度來解釋。根據模型，暴露風險最高的市場是最靠近台灣海峽的國家，這代表被捲入衝突的風險高。國家離台灣海峽愈遠，暴露的風險愈低。
這份報告也提到，在外交上採取不結盟的立場，也代表在地緣政治上暴露的風險較低。同為戰略新興市場的印度與印尼，這兩國暴露的風險高但低於規模相同的區域經濟體。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120628