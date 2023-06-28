明天雨勢更猛烈！全台「降雨熱區」揭曉 高溫繼續烤整週
中央氣象局今（28）日晚間針對，臺南市、高雄市、恆春半島、蘭嶼綠島發布大雨特報，預報員黃恩鴻表示，明（29）日南方低壓環流雲系的雲比較少水氣多，雨勢比今天更明顯，尤其是花東以及恆春半島，午後降雨區域集中在中南部，白天氣溫同樣悶熱，落在32度至34度，接下來高溫持續狂燒，一路到7月4日高溫皆落在34度左右。
記者鍾怡婷/綜合報導
受到南方雲系影響，明（29）日臺灣東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部、東部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨，尤其中南部山區有局部短延時豪雨發生的機率。今晚至明晨基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及南部沿海空曠地區易有8至9級強陣風，請注意。
到了週五（30日）環境風轉為偏南風到西南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，留意各地山區及大臺北地區有局部大雨發生的機率，雲量開始減少，陽光露臉機率高。不過，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。
週六至下週二（7月1日至4日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區及恆春半島有亦局部短暫陣雨。
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