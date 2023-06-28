首部地方通過《淨零自治條例》　陳其邁：2050年達淨零目標

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高雄為工業城市，根據環保局的統計，碳排放約占全台20%，目前雖然已較基準年減碳13.2%，減量達877萬噸，領先各縣市並超前國家目標，但為加速減碳工作推行，積極制定「淨零城市發展自治條例」，明定2030減量30%、2050淨零目標。
根據所通過的《淨零城市發展自治條例》除明定各機關權責分工外，將以2年為一期訂定管制目標，並推動減碳行動方案及提出碳預算，也透過「淨零政策白皮書」結合碳預算制度，作為淨零施政框架，並以「淨零自願檢視報告」追蹤成果；此外更要求各目的事業主管機關撰寫各自「淨零永續報告書」，讓減碳工作真正落實至局處施政當中。
在產業方面，考量中央政府最快明年徵收碳費，也針對自願性碳權進行相關規劃，條例以輔導、輔助措施為主，首先強化產業盤查、氣候風險評估能力，另外透過「高雄碳平台」、「商轉服務平台」支持企業參與碳權經濟，同時提供碳盤查、減碳、諮詢等服務。
民眾生活參與部份，針對各項生活轉型措施，例如大眾運輸、低碳農業、旅遊、循環容器使用等提供獎勵、補助，同時也要求各局處在進行城市、社區規劃時，導入淨零、永續原則，建構生活轉型的友善環境。
陳其邁指出，所以在亞灣2.0計畫中，有一個非常重要的就是智慧石化產業相關人才、技術能成為推動台灣邁向高階製造與淨零轉型非常重要的基地，並配合產業減碳的大聯盟以大帶小的策略，讓高雄能因應產業轉型。