北檢檢察官爆性騷！談和解竟要女大生「做愛」 北檢送評鑑審議
台北地檢署一名陳姓男檢察官捲入性騷案件！一名女大生報案稱，上月她騎乘機車不慎與騎腳踏車的陳男，發生擦撞事故，女大生表明身上錢不夠，陳男竟脫口而出「難道可以以身相許嗎」，後續雙方協調賠償期間，陳男也多次說出「做愛」、「開房間」等涉及性騷擾的字眼；對此，今（28）日北檢證實確有此事，已召開檢察官職務評定委員會，決議將陳男移送檢察官評鑑委員會審議。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，陳姓檢察官現年40多歲，日前騎腳踏車返家途中，疑似遭到女大生騎乘的機車發生擦撞事故，陳男因此向女大生索賠1000元，不過女大生身上現金不夠，雙方在協調賠償方式的過程中，陳男竟說出「難道也可以以身相許嗎」，後續更是多次「做愛」、「開房間」等字詞，女大生警覺不對，打開手機錄音軟體，將陳男的不當言詞通通錄下，隨後報警處理。
北檢指出，經本署檢察官職務評定委員會於6月28日早上召開會議，決議「移送檢察官評鑑委員會審議」，若審議結果有懲戒必要，將由司法院懲戒法庭審理。
※【NOWnews 今日新聞
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