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給浪浪一個家！泰國暖心老奶奶賣房籌錢　照顧逾2500隻流浪貓狗

▲泰國一名73歲的老奶奶開設流浪動物收容所，照顧2500多隻流浪貓狗。（圖／翻攝自曼谷郵報）
▲泰國一名73歲的老奶奶開設流浪動物收容所，照顧2500多隻流浪貓狗。（圖／翻攝自曼谷郵報）

國際中心楊雅婷／綜合報導

泰國一名長年照顧流浪貓狗的老奶奶，因為龐大花費積欠銀行大筆債務，為了能夠繼續提供收養的1900隻狗狗和約600隻貓咪可遮風避雨的住所，這位70多歲的老奶奶決定出售在春武里的房子，換取足夠撐下去的資金。

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現年73歲的卡微帕奶奶在沙拉武里府經營一間名為「流浪動物童話屋」的流浪動物收容所，飼養了大約2500隻流浪貓咪和狗狗，聘請20名工作人員，包括員工薪資、貓狗飼料、醫藥費用及銀行債務等，每個月開銷驚人，為了維持下去，打算出售房產。

卡微帕奶奶表示，這座收容所一個月要買多達6噸狗糧，每個月要買3次，工作人員每天5點就到收容所給動物們準備食物，要照顧這麼多的貓狗並不容易。卡微帕奶奶會愛上動物，起初是因為女兒考上法政大學後吵著要養寵物，於是去店裡買了一隻有品種的小狗回家，養著養著，她開始關心起這些動物，也會帶路上的流浪狗去洗澡、結紮、接種疫苗，後來有些人會把流浪狗帶來給她照顧，包括政府機構也一樣，累積下來，就到了現在這個數目。

卡微帕奶奶感慨地說，這些事情如果她不做、不買食物，可憐的流浪貓狗們就會挨餓，如果中斷了，這些動物能去哪裡？

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