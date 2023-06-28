9歲童吃東西狂吐、體重驟降　上腸繫膜動脈症候群作怪！快看有無這5症狀

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國泰綜合醫院小兒科主任級醫師林隆煌表示，上腸繫膜動脈症候群是一種罕見的上消化道阻塞疾病，發生率約0.013－0.3%，臨床上多需「排除性診斷」，若未及早診斷、治療，嚴重可能有致殘風險。
十二指腸第3部分受壓 導致上腸繫膜動脈症候群十二指腸是小腸的上部，剛好經過胃，而「上腸繫膜動脈症候群（superior mesenteric artery syndrome）」，造成的因素主要就是與十二指腸的第三部分受壓有關。
林隆煌醫師進一步說明，腹主動脈（AA）的分支「上腸繫膜動脈（SMA）」負責提供血液供應於小腸和結腸的第一部分，當十二指腸的第三部分被兩條動脈壓縮，SMA對AA的壓迫會導致十二指腸內容物不能順利排入空腸。
因此，患者便無法獲得適當的營養，從而導致體重減輕和營養不良，林隆煌醫師提到，壓迫引起的疼痛還會使人虛弱，甚至引起「食物恐懼症」並加重病情。
而噁心、嘔吐是十二指腸受壓的表現，林隆煌醫師表示，當體重持續下降時，腸繫膜脂肪墊減少，導致SMA和AA之間的角度減小，更會從而加重壓迫和阻塞。
初期5症狀非特異性 不治療症狀嚴重會致殘上腸繫膜動脈症候群臨床症狀因人而異，有些人症狀很輕微，但會隨著時間的推移慢慢加重，如果不進行治療，有些人的症狀可能會嚴重致殘。林隆煌醫師指出，上腸繫膜動脈症候群初期症狀是非特異性的，有時症狀會間歇性來來去去，常見的症狀包括以下5種：
- 噁心
- 嘔吐
- 腹痛
- 消化不良
- 早飽
林隆煌醫師表示，患者在進食或飲水後，右側臥位、左側臥位、俯臥雙臂，或將雙腿向上讓膝蓋靠近胸部的位置可以緩解胃部不適，不過攝入食物或飲料後腹痛可能會很嚴重，因為SMA的搏動變得更強並撞擊十二指腸。
此外，林隆煌醫師提到，有些病患可能還會患有胡桃夾症候群，其中當左腎靜脈被AA和SMA壓迫時，大多數人都沒有任何症狀，但有些人會出現左側腰痛和骨盆疼痛，並且出現血尿等症狀。
「這些」易使十二指腸受壓迫 應早期診斷、治療上腸繫膜動脈症候群可經由斷層掃描血管造影（CTA）或靜脈造影劑CT掃描，顯示AA和SMA之間的角度和距離，再對應臨床症狀，排除許多其他更常見的診斷，進行排除性診斷再進一步確定為上腸繫膜動脈症候群。
一般正常人主動脈、上腸繫膜動脈的夾角大約為38度到56度，不過小明的夾角只有26.4度，距離縮短而壓迫到由兩動脈間通過的十二指腸，會造成十二指腸阻塞及急性胃擴張的症狀，
林隆煌醫師表示，大部分上腸繫膜動脈症候群與後腹腔脂肪或結締組織流失有關，常見原因如癌症、嚴重外傷、營養吸收不良症，或是神經性厭食症等，因病而變得太瘦、脂肪消失，使得腸子被血管夾住，另外也可能是解剖位置異常，使得十二指腸懸吊太高或上腸繫膜動脈起源處過低。
外傷、疾病等因素都會增加上腸繫膜動脈症候群的機會。林隆煌醫師提醒，上腸繫膜動脈症候群是一種排除性診斷，也就是說必須排除其他更常見的診斷，因此在做出明確診斷前可能需要一段時間的觀察、治療試驗，所以民眾若有相關症狀應及時診斷、早期治療，這對於避免嚴重併發症或死亡至關重要。
資料來源：國泰醫訊https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/263-5-1.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58276
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