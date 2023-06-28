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陳建州范瑋琪告大牙！求償千萬　律師喊「強制道歉」違憲！揭目的

▲大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）性騷擾，陳建州夫妻提告大牙求償千萬，並要求在臉書公開道歉3天，但律師陳宇安指出「強制道歉」是違憲。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）
▲大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）性騷擾，陳建州夫妻提告大牙求償千萬，並要求在臉書公開道歉3天，但律師陳宇安指出「強制道歉」是違憲。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）

記者徐銘穗/綜合報導

藝人周宜霈（大牙）從《我愛黑澀會》出道，昨（27）日指控前老闆陳建州（黑人）性騷擾，陳建州隨後立刻否認，陳建州與范瑋琪夫妻今（28）日更發出最新聲明，「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元」，並要求她在臉書刊登道歉啟事。對此，律師陳宇安強調，「以判決強制道歉是違憲的」，對於陳建州夫妻律師聲明要被告登道歉啟事感到意外。

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巴毛律師」陳宇安指出，憲法法庭已做出111年憲判字第2號判決，認為「回復名譽之方式不包含法院以判決命加害人道歉，始符憲法保障人民言論自由及思想自由之意旨。」她解釋，也就是認為以判決強制道歉是違憲的，當時該憲判十分轟動。

根據憲法法庭資料顯示，「111年憲判字第2號判決」由朱育德、盧映潔、中國時報文化事業股份有限公司、陳敏鳳等人聲請，認為《民法》第195條第1項規定：「名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」但須符合《憲法》第23條所定之比例原則。

所稱「回復名譽之適當處分」，依立法原意及向來法院判決先例，亦包括以判決命加害人公開道歉之強制道歉手段。然以合憲性限縮之解釋方法，強制道歉手段限於「未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者」，始屬合憲。

「回復名譽之適當處分」亦應依憲法保障人民言論自由之意旨，予以適度限縮，採足以回復名譽，且侵害較小之適當方式，而不得逕採侵害程度明顯更大之強制道歉手段，否則無異於容許被害人以加害人名義，逕自違反加害人自主之言論，有違言論自由保障。

此外，陳宇安也提醒，提一千萬的損害賠償要先繳10萬裁判費，否則會被駁回。女人大律師李怡真也在臉書發文說，「如果大家都看得出來，（求償千萬）是想要阻止其他受害者出聲的決心，甚至還使出違憲手段，那就表示『真的很害怕你們出來接力』，請你們現在一定要勇敢站出來。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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