陳建州范瑋琪告大牙！求償千萬　律師喊「強制道歉」違憲！揭目的

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根據憲法法庭資料顯示，「111年憲判字第2號判決」由朱育德、盧映潔、中國時報文化事業股份有限公司、陳敏鳳等人聲請，認為《民法》第195條第1項規定：「名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」但須符合《憲法》第23條所定之比例原則。
所稱「回復名譽之適當處分」，依立法原意及向來法院判決先例，亦包括以判決命加害人公開道歉之強制道歉手段。然以合憲性限縮之解釋方法，強制道歉手段限於「未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者」，始屬合憲。
「回復名譽之適當處分」亦應依憲法保障人民言論自由之意旨，予以適度限縮，採足以回復名譽，且侵害較小之適當方式，而不得逕採侵害程度明顯更大之強制道歉手段，否則無異於容許被害人以加害人名義，逕自違反加害人自主之言論，有違言論自由保障。
此外，陳宇安也提醒，提一千萬的損害賠償要先繳10萬裁判費，否則會被駁回。女人大律師李怡真也在臉書發文說，「如果大家都看得出來，（求償千萬）是想要阻止其他受害者出聲的決心，甚至還使出違憲手段，那就表示『真的很害怕你們出來接力』，請你們現在一定要勇敢站出來。」
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