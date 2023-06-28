搶賺珍奶財！泰國珍珠奶茶出口義大利 預計創收36億泰銖
近年來，台灣的珍珠奶茶揚名立萬，成功打進海外市場，受到許多人喜愛，成為最有名的台灣飲品之一。現在，珍奶市場的大餅將有新的競爭者。泰國政府鼓勵國內業者把「國產珍珠奶茶」外銷到歐洲的義大利，預計接下來將以每年18%速度成長，到了2027年將達到36億泰銖產值。
國際中心楊雅婷／綜合報導
泰國商務部國際貿易促進廳、駐義大利米蘭海外貿易促進辦事處發佈2022年「珍珠奶茶」市場成長報告顯示，隨著珍珠奶茶在歐洲越來越受到喜愛，義大利30個城市已有珍奶店進駐，至2023年3月為止，義大利全國珍奶店數量為236家，成長迅速。值得注意的是，雖然義大利人對於珍奶接受度高，但當地的珍奶市場至今未有領導品牌，這對泰國業者來說，是搶進市場的大好機會。
此外，美食地圖網站TasteAtlas發現，泰式冰奶茶在全球味道最好的100種非酒精飲品中排名第7，可以看出消費者對泰式奶茶的喜愛，未來如果泰國業者想要加深對義大利珍奶市場的經營，也可透過對泰奶及泰國茶飲的介紹，作為搶進市場的特色之一。
泰國總理府政務部副秘書長暨總理府發言人阿努查表示，泰國企業及泰國產品具有高度的發展潛力，只要作好市場研究，了解消費者喜好，並且配合適當的行銷手法，政府與民間企業合作，共同提供合適的出口產品一個重要管道，相信可以讓泰國產品行銷到全世界，未來勢必可為泰國帶來驚人的收入。