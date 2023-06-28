電風扇葉片選幾片最好？專家曝「關鍵2差異」 台電也認證過
炎炎夏日到來，許多民眾不斷找尋各種方式消暑，但有時候考量到電費問題，許多人都會先選擇打開電風扇，但市面上有著各種葉片數量差異，但究竟是差在哪裡？對此，有專家也特別解釋「關鍵2差異」，甚至連台電過去也認證過。
記者潘毅/綜合報導
市面上電風扇百百種，各種新功能也不斷推陳出新，但其中最直觀的，就是扇葉數量的差異，一般民眾通常都會不了解，這會帶來什麼影響。對此，怡和家電店長強先生也詳細解釋扇葉數量，在日常使用上最顯著的差異。
強先生指出，假設以馬達為相同規格的情況下，扇葉的多寡，一定會影響到「風切聲」以及「出風風距」，扇葉越少，風切聲就會越大、吹風的風距，也可能不夠長。相反的，多一點扇葉就可以把風切得比較細，風也會比較綿密一點，可以製造出比較像自然風的感覺，因此在選購時，他則建議可選購至少7片扇葉的電風扇。
而過去台電電力粉絲團也認證過，電風扇的扇葉數量多，則有葉片震動小、風切聲小且風較柔和；數量少則會葉片震動大、風切聲大但風力強，「如果喜歡風吹起來較柔和且安靜，可選擇扇葉多的電風扇，想更省電還可選DC直流的，而習慣吹大風的人則建議選扇葉少，才不會覺得風吹起來不夠強，其實依需求及使用環境來選擇」。