遭控阻擋泰國王后車隊！5嫌最重可處死刑　曼谷法院判決全部無罪

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回顧本案，2020年10月14日，反政府的示威群眾聚集表達抗議，許多人都做出三指敬禮手勢，這源自反烏托邦電影《飢餓遊戲》中的手勢，是泰國那段時間，抗議活動中經常被使用，頗具代表性的一種標誌。
當時載有王后的車隊經過抗議群眾，警察試圖驅散人群，而群眾持續抗議，於是有5人被逮捕，其中包括一位學生。隔天泰國政府宣佈進入緊急狀態，5人被依損害王后、王儲或攝政王自由罪起訴。原本外界認為5人會被依誹謗王室罪起訴，誹謗王室罪責較輕，但沒想到警方搬出罕見使用的損害王后自由罪，這也引發法界人士爭議。
為了審理此案，法庭共召開了16次聽證會，傳喚了22名證人出庭，其中15位是檢方找來的證人，被告的證人只有7位。不過最終法院認定，警方沒有在遊行抗議前規劃好王后車隊的行進路線，現場沒有任何標誌或公告，甚至現場有許多維持秩序的警察，事前也不知王后車隊會經過。
因此，當警察發現王后車隊到來，試圖驅離群眾時，群眾第一時間不清楚發生何事，以為警方只是單純要驅散人群，所以持續進行抗議，抗議的對象是針對警察，而非為了妨礙王后車隊自由通行。而當得悉王后車隊到來後，人潮就退後讓路，所以法院認定被告無意阻擋王后車隊，宣判無罪。
其中一位被告走出法庭時表示，無罪的判決讓他鬆了口氣，不過他一直堅信自己是無辜的。然而，還有另外數10起類似的冒犯王室與煽動叛亂罪案子，目前仍在審理中。根據泰國人權律師協會統計，過去3年來，已有1914人因政治原因遭到起訴，其中至少有250人被指控冒犯王室。