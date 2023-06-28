預防長者失能！　六大健康指標來評估

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「長者整合性照護指引」 及早發現長者失能風險因子臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主任許俊賢說，長者健康老化為世界各國的重要議題，為了能早期發現長者功能衰退的徵兆，進而延緩失能，國民健康署參考世界衛生組織(World Health Organization, WHO)發展的「長者整合性照護指引」(Integrated care for older people, ICOPE)，推動長者功能評估，幫助長者及早發現可能導致失能的風險因子。
六大關鍵指標 認知及行動、營養與視力、聽力及憂鬱內容為六大關鍵指標：認知功能、行動能力、營養狀況、視力、聽力及憂鬱評估。（以下評估內容摘自國民健康署）
1. 認知功能：無法想起今天是幾月幾號或是現在在哪裡。
2. 行動能力：無法在12秒內完成5次雙手抱胸連續起立坐下。
3. 營養狀況：過去三個月體重突然減少3公斤以上或食慾不振。
4. 視力：觀看或閱讀有困難。
5. 聽力：無法聽得到正常音量的聲音。
6. 憂鬱：過去2週覺得心情低落沮喪、沒有希望。
初評異常將複評 進行「用藥」及「社會性照護與支持」功能評估初評異常者，將進行複評，同時進行「用藥」及「社會性照護與支持」評估。
• 用藥：有吃10種以上的藥物、有吃止痛藥或助眠藥、吃藥後有發生眩暈或低血壓等症狀。
• 社會性照護與支持：日常生活活動、工具性日常生活活動、感覺孤獨、社交活動。
複評結果有異常者（或視/聽力初評有異常者），將提供衛教及轉介（或介入），最後在3-6個月後進行後測，以追蹤介入成效。
長者功能評估量表 預防及延緩失能許俊賢建議，目前為年度老人健康檢查服務的時期，很多醫院同時有提供長者功能評估的服務，民眾可以上網查詢各大醫院官網，或是詢問國民健康署。
透過長者功能評估量表，發掘出早期衰退的異常關鍵指標，再藉由各種健康促進策略，致力於維持與促進老年人良好的生活功能狀態，以預防及延緩失能的發生。使老年人在身心及社會參與等日常生活方面，得以獨立自主，使每位接受照護的老人得以安享天年。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58290
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