日本首座！溫泉旅館設「金繼工房」　星野SDGs與地方共創雙贏

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其中星野集團旗下的溫泉旅館品牌「界」便以繼承傳統文化、傳統工藝為走向規劃各種活動，以「兼具傳統風情與新穎感受的精品溫泉旅館」為概念，以能夠接觸地區文化的客房「當地特色客房」以及能夠體驗地區傳統文化或工藝的「當地樂」為特色。像是「界 長門」的當地特色客房「長門五彩之間」床頭板即採用被指定為山口市無形文化財、擁有800年以上歷史的「德地和紙」；「界 日光」的當地樂「日光木屐講談」，則是以說故事的方式介紹擁有400歷史的傳統工藝「日光木屐」的歷史與特色。
位於石川縣山代溫泉的溫泉旅館「界 加賀」在今年4月19日開設了「金繼工房」，是日本首見在溫泉旅館內部設置的金繼專用場所。金繼指的是將陶瓷器破損部分以漆料黏接，再以金粉等金屬粉末加以裝飾而成的日本傳統修復技法。
由於旅館當中使用器皿在日復使用下來，難免會出現劣化及破損，此時便不能繼續將之提供給旅客使用。但原本擔任蒔繪師的工作人員們因對丟棄器皿感到可惜， 便希望憑藉自己的雙手守護這些珍貴的器皿，故自2019年起發展金繼技術。至今，能從事金繼修復的工作人員已超過整體的一半，經修復的器皿也已超過300件。為了讓「界 加賀」工作人員能更加投入維護，因此設立了金繼工房。
在金繼工房當中，工作人員會以正統的金繼技法來修復器物。住宿旅客不僅能參觀金繼作業，還能體驗部分修復工序，在住宿期間能深入了解金繼技法及其歷史背景，更能體會器皿風雅的時光。
星野集團表示，將地區傳統文化及傳統工藝活用於住宿設施的款待方式，不僅能夠提高該地區的品牌力以及認知度，對繼承人日漸減少的傳統工藝或地區文化的傳承也有所幫助。