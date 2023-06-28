觀光艇內爆才隔一天！日本電視台重播《鐵達尼號》　挨批消費死者

日本首座！溫泉旅館設「金繼工房」　星野SDGs與地方共創雙贏

▲星野集團在旗下品牌「界 加賀」開設了日本首座在溫泉旅館內部的「金繼工房」。（圖／星野集團提供）
▲星野集團在旗下品牌「界 加賀」開設了日本首座在溫泉旅館內部的「金繼工房」。（圖／星野集團提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來，在各種環境、社會問題等的背景下，於2015年的聯合國峰會上採納通過的SDGs（永續發展目標）之重要性不斷提高。而日本知名飯店集團星野集團在為旅客帶來旅遊體驗的同時，也將SDGs視為課題，致力於各項措施。其中星野集團旗下品牌「界」也透過當地特色客房進行文化傳承，而位於石川縣的溫泉旅館「界 加賀」更開設了日本首座在溫泉旅館內部的「金繼工房」，讓旅客在溫泉旅館放鬆的同質，也能深入了解金繼技法及其歷史背景。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著永續發展蔚為討論，許多企業也將其視為重要課題。星野集團認為在創造經濟價值的同時，也必須回應社會需求，並創造社會價值的經營方式（CSV經營）是重要一環。而飯店與所在區也是「一心同體」，地不僅能與飯店業績直接連結，也能宣傳飯店所在地區的魅力，對提高地區的「品牌力」有所貢獻。此外，提高地區品牌力也與承繼該地區的自然環境、傳統文化、地方產業等各種珍貴資源有所連結。

其中星野集團旗下的溫泉旅館品牌「界」便以繼承傳統文化、傳統工藝為走向規劃各種活動，以「兼具傳統風情與新穎感受的精品溫泉旅館」為概念，以能夠接觸地區文化的客房「當地特色客房」以及能夠體驗地區傳統文化或工藝的「當地樂」為特色。像是「界 長門」的當地特色客房「長門五彩之間」床頭板即採用被指定為山口市無形文化財、擁有800年以上歷史的「德地和紙」；「界 日光」的當地樂「日光木屐講談」，則是以說故事的方式介紹擁有400歷史的傳統工藝「日光木屐」的歷史與特色。

位於石川縣山代溫泉的溫泉旅館「界 加賀」在今年4月19日開設了「金繼工房」，是日本首見在溫泉旅館內部設置的金繼專用場所。金繼指的是將陶瓷器破損部分以漆料黏接，再以金粉等金屬粉末加以裝飾而成的日本傳統修復技法。

由於旅館當中使用器皿在日復使用下來，難免會出現劣化及破損，此時便不能繼續將之提供給旅客使用。但原本擔任蒔繪師的工作人員們因對丟棄器皿感到可惜， 便希望憑藉自己的雙手守護這些珍貴的器皿，故自2019年起發展金繼技術。至今，能從事金繼修復的工作人員已超過整體的一半，經修復的器皿也已超過300件。為了讓「界 加賀」工作人員能更加投入維護，因此設立了金繼工房。

▲金繼指的是將陶瓷器破損部分以漆料黏接，再以金粉等金屬粉末加以裝飾而成的日本傳統修復技法。（圖／星野集團提供）
▲金繼指的是將陶瓷器破損部分以漆料黏接，再以金粉等金屬粉末加以裝飾而成的日本傳統修復技法。（圖／星野集團提供）
在金繼工房當中，工作人員會以正統的金繼技法來修復器物。住宿旅客不僅能參觀金繼作業，還能體驗部分修復工序，在住宿期間能深入了解金繼技法及其歷史背景，更能體會器皿風雅的時光。

星野集團表示，將地區傳統文化及傳統工藝活用於住宿設施的款待方式，不僅能夠提高該地區的品牌力以及認知度，對繼承人日漸減少的傳統工藝或地區文化的傳承也有所幫助。

▲住宿在「界 加賀」的期間，能深入了解金繼技法及其歷史背景，更能體會器皿風雅的時光。（圖／星野集團提供）
▲住宿在「界 加賀」的期間，能深入了解金繼技法及其歷史背景，更能體會器皿風雅的時光。（圖／星野集團提供）

嚮導帶路更好玩！星野OMO系列進軍淺草　體驗濃濃江戶在地風情

新一代經營之神！星野佳路另類飯店哲學　帶領老旅館翻身

疫後旅遊潮到！日本備戰撈觀光財　星野佳路看好「錢」景

遊日瘋北海道！星野住房以台人為大宗　毛孩商機潛力無限

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀