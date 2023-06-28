郭源元痛訴遭「黑人」2次性騷擾！陳建州：莫須有的指控不回應

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時間拉回現在，郭源元表示後來還是會收到陳建州的訊息，不過都是一些無關緊要的內容，她也會感謝對方的關心，「一切若無其事。在我心裡，唯有讓一切看起來若無其事，那些『真正的事』，就可以也成為若無其事」，隨著時間推進，她認為自己做得很好，「人生路上迎面而來的各種經歷，讓我的內在力量不斷茁壯，這件事在我心裡造成的痛苦已經變得很小很小，可以說是不存在了，所以後來黑人偶爾回覆我的限時動態，我也都禮貌回覆謝謝黑人哥，我還在2019年的時候參加過黑人主持的節目。那是我們2015發生事情之後的第一次面對面，當時的我也沒有感到任何不自在。然後在他訊息我說我出的寫真書好漂亮喔，我也請我當時的公司寄了一本公關書給他」。
郭源元說，目前一切如常，生活繼續，她很自在又明亮的活著，不過能當證據的訊息，在她換手機後全消失了，「訊息的消失，對我來說其實有一種不必再回顧的輕鬆感，如今如果要說整件事裡讓我想起，仍會感到痛苦的部分，那就是我對自己的憤怒」，她一直覺得自己是所謂的「聰明人」，沒能在第一次松菸辦公室事件發生之後，盡好保護自己的責任，還讓第二次事情發生，這讓她對自己感到非常憤恨與失望。
在這次metoo運動裡，她有幸看見網友分享周志建治療師的書，寫了關於面對危機反應的文章。內容提到人在遇到性騷擾、性侵害，或是任何危機的狀況時，除了「戰」與「逃」的反應，更存在著「僵」與「討好」，「那篇文章幫助了我很多。身而為人，在面對各種不同的危險狀況裡皆會有不同的反應，『僵』或『討好』不代表被害人的反應是不積極作為，也不代表『僵』或『討好』是一種侵犯默許。那篇文章讓我理解了事件發生的當下，渴望能完美作為，但卻只有呆住，甚至有『討好』作為的我」。
最後，她也表示，「我們都希望壞人踢到鐵板，我們都不想成為那塊鐵板。不為什麼，畢竟當時安撫自己好久好久，在得以平靜過日子的現在，要再主動說出來，除了得再讓自己難受一次，還得迎接勢必會如浪打來的媒體報導、茶餘飯後，及充滿惡與無知的質疑與檢討。當那塊鐵板太不容易了，當那塊鐵板太痛苦了，當那塊鐵板的每一位，讓人欽佩、心疼、敬佩」，更喊話大牙：「辛苦你了！」，透露自己對黑人陳建州已經不存在原諒或不原諒的心情，「因為這件事在我心裡很早以前就過了，剩下的是我跟我的事。然而，現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110