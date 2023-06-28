癌症「藥」等787天？！　病友團體疾呼通過新法！

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病友團體疾呼通過新法 重視癌友家庭迫切需求病友團體表示，挽救癌友的生命不能等，他們需要及早接受創新治療，攸關基金設置的《癌症防治法》修法，盼政府能重視全台80萬個癌友家庭的迫切需求。台灣營養基金會理事長黃青真指出，過重與肥胖者者的罹癌風險較高，國內研究已證明飲食品質較佳者，健保支出的費用顯著較低，《國民營養及健康飲食促進法》的立法對促進國民健康、健保節流非常重要。台灣教授協會理事招名威強調，上述兩項法案仍持續躺在立法院的待審法案倉庫之列，妥善打造全民健康照護體系乃政府責無旁貸的職責，應把握下半年的預算會期盡快審查，不應漠視《憲法》保障下的民眾健康權。
健保新藥平均等待787天 七成癌友亦無法受惠台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，全台現有80萬個癌友家庭，如以一家四口計算，就有超過300萬人直接或間接受癌症所苦。而目前癌友在抗癌過程中，面臨的最大挑戰之一是創新治療取得困難，據統計，癌友等待癌症新藥納入健保平均為787天，即便新藥獲得健保給付，給付範圍也僅涵蓋30.4%的癌友（約70%的癌友無法受惠於健保給付的新藥），超過75％的癌症家庭面臨自費新藥的艱難選擇。
台灣創新治療落後 癌症存活率不及日韓健保由於長期受限於財務考量，在引進創新治療方面落後於國際標準治療指引，導致台灣在各主要癌症類型的存活率均不及日本和南韓。蔡麗娟強調，特別是某些癌症類型中，存在明顯的健保治療資源分配不均情況。例如，在十大癌症死亡率中持續名列第一的肺癌，特別是肺鱗癌，目前缺乏可用的標靶藥物，癌友使用的化療仍然是20年前的老藥。此外，台灣也是全球頭頸癌發生率最高的國家之一，但目前也面臨創新治療匱乏的困境，癌友急需符合國際指引的創新治療來延續生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58292
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