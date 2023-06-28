仍為鐵籠戰準備？ 馬斯克、祖克柏都找這位「黑帶科學家」練武
重金收購推特的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群平台上的唇槍舌戰一度演變成相約八角鐵籠的「生死鬥」，儘管在馬斯克母親的調停下似乎就此告吹，但近期一位同樣在科技圈中頗有知名度的Podcaster佛里德曼（Lex Fridman）卻曬出與兩人「不約而同」對練武術的照片，再度引起眾人討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
這名兩個全球科技巨擘的「教練」其實大有來歷，佛里德曼不僅經營了擁有百萬人訂閱的YouTube頻道，也經常在Podcast節目與科技業人士對談，馬斯克也是他的座上賓之一，此外擁有俄羅斯血統的他本人也是麻省理工的AI研究員，更是擁有15年巴西柔術經驗、黑帶最高等級的專業武打人才。
佛里德曼在26日先是於自己的YouTube頻道上更新與祖克柏的訓練過程影片紀錄，接著又在27日於推特上更新了與馬斯克對練的照片。他在推特貼文中大讚馬斯克的「力量與技巧」令他印象深刻，但同時也幽默表示，若這兩人專心在訓練武術，而不是為了關在籠子裡打架，世界會變得更好。
另一方面，佛里德曼也笑稱自己「其實和大家一樣，期待馬斯克與祖克柏究竟是否會進行對戰」，他還表示無論結果如何，他都會支持兩人。
此外，終極格鬥冠軍賽UFC主席懷特（Dana White）也對外表示已經和雙方聯絡過了，認為兩人對這場勝負「絕對認真」，但因為他們都是業餘選手，倘若比賽真的舉辦，那麼過程中一定會有專業人員監管，要求佩戴頭套等保護安全措施。