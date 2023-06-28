波蘭、立陶宛總統再訪基輔！三方討論北約峰會 力促烏克蘭加入
北約（NATO）與歐洲聯盟召開的峰會將於下個月在立陶宛舉行，烏克蘭總統澤倫斯基近日呼籲，烏克蘭應獲得加入的政治邀請，而立陶宛總統和波蘭總統今（28）也雙雙訪問基輔，會見澤倫斯基之餘，也展現了力挺烏克蘭爭取加入這兩大組織的態度。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》、烏克蘭《真理報》報導，北約下個月將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開年度峰會，今波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與立陶宛總統瑙塞達（Gitana Nauseda）接連前往基輔展開訪問。
報導指出，波蘭總統前往基輔訪問的行程事前並未對外公開，而三人在這次會議中討論了烏克蘭前線的當前局勢，以及烏克蘭核電站遭襲帶來的威脅。此外，他們也討論了將在維爾紐斯舉行的北約峰會準備工作。
波蘭總統杜達表示，波蘭和立陶宛將盡其所能地讓烏克蘭加入北約，「和澤倫斯基的會談討論7月北約峰會的籌備，我們致力於在峰會上明確表明讓烏克蘭加入的前景，並就此與盟友國家展開會談。」
北約成員國大多數同意藉由維爾紐斯峰會逐步加強和烏克蘭的關係，但對於如何解決烏克蘭入會的問題仍有歧異。澤倫斯基也曾提到，若烏克蘭無法在不久的將來成為北約成員，至少希望北約在直到烏克蘭入盟之前，能對烏克蘭的安全保障有充分了解。