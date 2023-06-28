「以後可能不會有護理師了」！她揭業界真實現況：誰願意待？

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前也有護理師，跳出分享業界中亟需改善的現況「護理師從大家所謂的『餓不死』的行業，變成『』低薪』的工作」，她坦言若以第一年大學畢業的護理師，待在特殊單位、純白班，一個月薪水含勞健保平均只領到36K。
而工作內容更是極度不符比例「每天你要提早到單位點班，病人治療多、壓線接新病人、壓線病人突然插管CPR，既使沒有上列情況，事情仍會多到你連紀錄都寫不完。晚下班2-4小時簡直是常態。平均單日工時為10-12小時，月休6天。換算時薪連現在的勞基法最低薪資都達不到。」
此外護理師還需要面臨各種雜事，「修電視、修電腦、找病人、追醫囑、做治療、送檢查、送開刀、接住院、送出院、點器械、點藥材、點衛材、找醫生、找病人、打紀錄、執行醫囑…以下繁族不備記載。這些只是常規工作；我們還有在職訓練、跨科訓練、專業報告寫作、單位儀器保養及聯絡維修、消防訓練、急救訓練。」
「目前平均護理年資逐年下降，一個專業的醫療人員都是由經驗一點一點累積而來，迅速處理危急狀況，這都不是以生俱來的能力，都是透過時間的積累」，原PO也吐露護理環境的無奈現況「薪水比餐飲業、保全都還低，還要面臨高層、家屬的壓力，而許多考到執照的後輩也不願待臨床工作，出現人力流失導致休假日減少，最終產生薪資及負擔比逐漸變成反比的情形，這樣的護理環境誰願意待？」更感慨以後可能不再有大眾所謂「資深護理師」了。
針對護理界缺工的問題，台灣護理師產業工會理事長陳玉鳳也表示，當民眾在急診待床的時間越來越長、越來越長，影響到自己權益了之後呢，才發現護理師離職潮這件事情很嚴重；而護理師公會全聯會理事長紀淑靜也坦言「醫學中心目前急診壅塞的情況應該都差不多，因為病房進不上去，所以病人就被集中在急診，所以變成每個醫院的急診現在都很壅塞，算是嚴重。」
本文獲得原PO授權引用