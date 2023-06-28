八點檔《加油喜事》殺青！陳亞蘭差點落淚 王彩樺在夜市收驚喜
TVBS八點檔《加油喜事》第4季即將完結，昨（27）日所有演員出席殺青宴，陳亞蘭、王彩樺拍攝10個月不捨結束，陳亞蘭感性地提到第一次看到在殺青宴播放精心準備的花絮影片，看著開拍以來的點點滴滴，讓她眼淚差點掉下來，笑說：「還好我有忍住。」王彩樺聊起最近在全台各地夜市拍攝節目時，小朋友們一看到她就會大喊：「陳秋月，我有看妳的《加油喜事》喔。」使她格外驚喜和感動。
記者羅凌筠/台北報導
最近工作滿檔的洪都拉斯表示自從演出《加油喜事》後，每個人的工作都蜂擁而至，尤其是陳亞蘭、王彩樺，到處都看得到她們。即將在9月迎接新生兒的準爸爸馬國賢直呼：「太快殺青了，我的奶粉錢啊。」引得現場眾人哈哈大笑。李興文感嘆著跟大家合作，一起拍攝的時光很歡樂，沒想到眨眼間就已經殺青了。
周曉涵透露自己有「殺青症候群」，每次一殺青就生病，而這次皮膚還出狀況，決定好好休息一段時間，再出國旅遊、好好放鬆。旁邊的鄒承恩頻頻點頭，說自己在殺青當天也高燒到39度，幸好很快就康復了。楊晴回憶起拍攝期間最深刻的回憶，就是永遠不會餓肚子，「剛開拍時我只有47公斤，但拍完戲後增重4公斤。」
因拍攝發展出好交情的「咖啡幫」臧芮軒、劉育仁和Teddy每次收工後約吃飯，若是Teddy在群組發言，大家就忽略，但只要臧芮軒一喊，大家就會紛紛回應。劉育仁和Teddy開玩笑地說道：「就讓我們稱呼妳一聲為老大吧。」
最晚加入拍攝的劉書宏和邱子芯在劇中飾演青梅竹馬的角色，近期終於開始甜蜜的交往，沒想到就迎來殺青，讓邱子芯直呼可惜。劉書宏被周孝安調侃說：「你是最晚加入的，卻親了最多女生！」劉書宏聽完直說：「我也很意外啦！」