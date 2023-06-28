法17歲少年遭警盤查射殺！巴黎郊區徹夜暴亂　至少31人遭逮捕

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畫面中可以看見，奈爾在中槍後車子又繼續往前滑行了10幾公尺，直到撞到路邊才停下。儘管救護人員到場後立刻對少年進行搶救，但奈爾仍不治身亡，而遭指控開槍的警員已因涉嫌過失殺人罪被捕。另外，槍擊事件發生時，車內還有另外兩人，其中一人已經逃跑，另一名未成年人則被警方逮捕拘留。
這起槍擊事件引發法國民眾的怒火，當晚大量年輕學子上街示威抗議，許多示威者沿途縱火、砸毀公車站牌並向警察投擲鞭炮，巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nuñez）週三告訴法國廣播公司《CNews》，稱晚間當局至少動員350名警察與防暴警察平息衝突，並稱「只要有必要，這種動員就會持續下去」，呼籲民眾保持冷靜同時也強調無罪推定原則。
報導指出，這些防暴警察有的使用催淚瓦斯驅散抗議者，有的則徹夜設置路障、負責在街上滅火。截至法國時間週三中午，至少有31人已經遭到警方拘留。
這樁暴動引發公眾高度關注，法國足球員姆巴佩（Kylian Mbappé）也在推特上發文哀悼奈爾，更稱這種情況令人難以接受。
事實上，在交通盤查期間遭警察射擊槍斃的事件已經不是第一次，兩週前也有一名19歲的駕駛，遭警察開槍擊斃，而光是去年類似事件就有13人死亡，根據統計多數死者為非裔或阿拉伯裔。
《BBC》駐巴黎特派分析指出，槍擊事件成為巴黎郊區民眾與警察之間不滿情緒的導火線。他認為，「毫無疑問地，在交通管制處拒絕停車是嚴重的違法行為，而且這種情況已經發生得太頻繁，但看看去年因類似情況而遭槍斃的13人，這明顯成為了一個嚴重的問題」。
分析指出，暴動將會持續下去，尤其是在炎熱的天氣、漫長的夜晚與學期結束等重重因素下，義憤不滿的年輕人將被推上街頭，而政府目前可能提出的應對措施則是，重新針對警察在交通檢查站使用槍支的規則進行審查。