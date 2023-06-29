NBA／湖人被爆對金塊後衛Brown非常感興趣 可用全額中產簽他
丹佛金塊剛剛拿下隊史首冠，不過季後該如何保留冠軍陣容，成為他們面臨的一大難題。根據《丹佛郵報》記者Mike Singer報導，已經選擇跳出合約的Bruce Brown吸引了多支球隊關注，其中之一就是洛杉磯湖人。
記者黃建霖/綜合報導
Brown去年夏天和金塊簽約後，成為球隊輪換中不可或缺的人物，可以勝任1-4號，給了丹佛在調度上十分大的靈活性。季後賽他場均12分4籃板，出色的切入破壞力是球隊重要的攻堅利器，最終也幫助金塊在總冠軍賽G5封王，成為冠軍隊成員。
根據此前《美聯社》報導，Brown已經決定不行使下賽季價值680萬美元的球員選項，會成為一名自由球員。金塊明年最多只能開給前者780萬美元；如果他選擇留下，球隊有望在2024-25賽季給其一份長度達4年的合約，起薪為1400萬美元。
不過市場上不少球隊願意給Brown開出中產特例以上的報價，據了解湖人有能力為他提供全額中產特例（每年1230萬美元）合約，金塊要留人恐不容易。
Singer在報導中指出，湖人對於在自由球員市場開啟後後簽下Brown十分感興趣。金塊今年在西區決賽擊敗了他們，此舉不僅完成了補強，也能削弱對手。