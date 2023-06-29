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健康再受關注！拜登臉現「壓痕」　用呼吸器治療睡眠呼吸中止症

▲拜登準備搭機前往芝加哥出席活動時，有媒體發現他的臉頰上有明顯壓痕。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登準備搭機前往芝加哥出席活動時，有媒體發現他的臉頰上有明顯壓痕。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）白宮今天證實，美國總統拜登昨晚使用呼吸器，以治療睡眠呼吸中止症，並表示這對有病史的人來說很常見。拜登是美國史上年紀最大的總統，並將尋求明年角逐連任，他的健康狀況一直是外界關注焦點。

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拜登（Joe Biden）使用持續正壓呼吸器（CPAP）的消息最早是由彭博社（Bloomberg）披露。拜登今天上午在白宮南草坪準備搭機前往芝加哥出席活動時，媒體發現他的臉頰上有明顯壓痕。

對於媒體的詢問，白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）表示，自2008年以來，拜登在詳細的醫療報告中披露患有睡眠呼吸中止症病史。

聲明指出，拜登昨晚使用CPAP，這對有病史的人來說很常見。

一名知情人士指出，拜登近幾週來開始使用CPAP，以改善睡眠品質。

現年80歲的拜登是美國年齡最大的總統，正在尋求民主黨黨內支持，在2024年角逐連任。但拜登的年齡與健康狀況能否應付美國總統這份高壓工作，一直受到外界質疑。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，拜登2008年擔任副總統時就曾披露過睡眠呼吸中止症病史，但並未提到使用CPAP治療。

2019年，白宮醫師公布的檢查報告指出，拜登有阻塞性睡眠呼吸中止症狀，但在接受鼻竇與鼻道手術後，已經明顯改善。

白宮醫師在拜登今年2月的年度體檢報告出爐後表示，檢查結果顯示拜登是位健康、體力充沛的80歲男性，能適當且成功地履行總統職責。

睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙，患者在睡眠中，會因不能呼吸而導致睡眠呼吸中止。患有睡眠呼吸中止症的患者因無法享有優質睡眠，常導致白天精神不濟，進而影響工作與日常生活品質。美國醫學會（American Medical Association）2022年的一份報告指出，全美約有3000萬人患有睡眠呼吸中止症。（編輯：張芷瑄）1120629

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