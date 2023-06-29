國邑新藥北美市場　授權肺高壓大廠最高可獲70億台幣

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甘霈透露，L606新藥未來也將由國邑負責臨床開發至上市銷售階段的cGMP生產，並以雙方合意價金售予Liquidia；產品上市後，國邑更可按銷售淨額級距收取雙位數的銷售權利金，治療肺高壓的L606新藥受國際藥廠青睞，並可望成為全球肺高壓治療的指標性藥物。
肺高壓是一種致命的罕見疾病，國邑的L606主要用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）及第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）。目前治療PAH的藥物可分為口服、吸入以及持續注射三大類共16款藥，治療PH-ILD只有2款吸入性藥物。
國邑指出，目前吸入式藥物以Tyvaso/Tyvaso DPI為市場上主流，但因使用頻率為每4小時一次，每天4次，不僅睡覺時必須中斷服藥，上呼吸道也有毒性刺激反應，因此目前只有約8.6%的第一類肺高壓患者使用，仍有很大的市場空間，期待更方便使用的吸入藥物推出 國邑的L606則屬於長效緩釋劑型，每12小時一次，每天2次。
目前L606正於美國進行治療PAH的三期臨床試驗，3月時也向美國FDA申請擴大收案病患族群變更，加速臨床試驗收案速度。未來若順利取得藥證，國邑希望將L606取代現有吸入藥物市場，更希望利用其方便、副作用低的優勢，擴展至口服及注射市場。
根據調研機構Delveinsight、弗若斯特沙利文及美國製藥公司-Insmed官網資料分析顯示，截至2021年美、歐、日、中的PAH及PH-ILD病患數已大於30.2萬人，且逐年增加。根據聯合治療公司(United Therapeutics，Tyvaso製造商)公司年報，吸入藥物Tyvaso/Tyvaso DPI在2020年的營收約4.83億美金，2022年營收達8.73億美金，年複合成長率高達29.15%，JP Morgan的市場預估至2026年可望超過20億美元。