快刷本子！勞保年金給付調漲「最高多7.4％」今入帳 66萬人受惠
為避免退休勞工的退休金被通膨吃掉，當消費者物價指數（CPI）累計成長率高於5%時，將會調整勞保年金給付金額，勞動部勞保局因此在今（2023）年5月起，調整5個年度的勞保年金給付金額，最高調幅7.4％，預計有66萬人受惠，平均每人每月可多領1100元，並訂於今（29）日入帳。
記者林莞茜／綜合報導
勞保局日前針對「112年依消費者物價指數（CPI）累計成長率調整勞保年金給付」相關議題，進行釋疑，其中100年、101年、105年、106年及107年共5個年度，經計算至111年止，消費者物價指數累計成長率（CPI累計成長率）分別為7.40%、5.31%、7.40%、6.74%、5.31%，已達法定調整標準5%，因此宣布目前正在領取勞保年金給付(含老年年金、失能年金及遺屬年金)者，依法將自112年5月起調高年金金額，於次月底(112年6月29日)入帳。至其他年度請領者，因CPI累計成長率尚未達5%，故不予調整。
而勞保年金增加金額，為每月領取的金額 x 該年度之CPI累計成長率，例如A君在105年7月請領老年年金，每個月領2萬元，年金金額在112年5月會調高1,480元（計算公式：20,000 x 7.40%=1,480元）。
勞保局表示，勞工可於今日年金入帳後刷存摺，本月核發款項會分為兩筆匯入，分別是原領取金額乙級依CPI累計成長率而調整增加金額，但下（7）月起入帳金額即恢復為加總金額。另為響應政府節能減紙政策，勞動部會以公告方式核定調整年金金額，勞保局也會在勞保局全球資訊網發布最新消息，不會另外發函通知。
勞保局也提醒，依法令規定應於112年5月底前報請勞動部核定公告，並自5月開始調整年金金額，因此年金金額是從112年5月起開始調整，於次月底(112年6月)前發給，而不是從112年1月開始調整。