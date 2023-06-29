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「減法照顧」長輩動起來！　增加成就感、減少負向行為

「減法照顧」長輩動起來！　增加成就感、減少負向行為
「減法照顧」長輩動起來！　增加成就感、減少負向行為

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】高齡少子化、家庭結構小型化，家庭照顧者承擔照顧的壓力及負荷愈來愈大，再加上戰後嬰兒潮世代邁入高齡，老老照顧的情形大幅增加。台北市信義區健康服務中心主任周真貞表示，「減法照顧」盡量讓長輩凡事自己來，鼓勵老人家自己決定，動手做事，不剝奪長輩自理的能力，可以減少長者負向行為的發生，也使長者獲得自信與成就感，讓長者更健康。

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 世界衛生組織（WHO）提出延緩失能的關鍵，管理六大面向的內在能力「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱」。

「減法照顧」就是在安全的狀況下，長者能夠自己動手做的事項，就鼓勵長者動手，照顧者則扮演安全看護與鼓勵的角色。

但「不方便去、不會去」常常是邀約長者參與活動無法出席的理由。為考量長者移動的便利性與安全性，健康服務中心連結各里辦公處及轄區資源單位，就近在地辦理長者各類型態之健康促進活動，以提升長者社會參與的意願。課程內容如體能、營養、心理衛生、口腔保健及延緩失能等衛生保健議題為主。

擔任志工服務　降低老而無用的負面印象

周真貞表示，為了讓老化成為正向的經驗，長者維持自身生理健康之外，亦需要透過志願服務、社團活動或學習活動以達到社會參與之目的。

根據台北市信義區健康服務中心針對長者社會參與問卷調查統計結果，長者願意參加「志願服務」的比例佔97.4%，顯示這是許多高齡者在選擇社會參與管道的首選；擔任樂齡志工可降低老而無用的負面印象，更能滿足自我價值，提升長者對社會的歸屬感。

111年「WHO5幸福指標量表」調查分析，12%民眾因為慢性疾病導致身體病痛，進而覺得幸福感低落，僅88%感受幸福快樂；而樂齡志工則有94%是感受幸福快樂，僅6%因為慢性病或家庭事件覺得幸福感減少了一些。由此顯見，社會參與對長者之老年生活適應具有正向的調適作用。

 為了達到課程普及性及延續性，信義區健康服務中心護理師與樂齡志工討論發想「自己的活動自己帶」，成立「自主銀髮志工團體」，團員包含活動拍寫志工、健走志工、桌遊志工及3C志工等。

  • 「拍寫志工」
出現在健康服務中心各類大小活動中，負責影音記錄及以手機APP製作成果影片在群組分享交流。志工李麗珍分享，影片為大家紀錄了完整的流程，留下美好的回憶；運用所學協助及分享其他志工夥伴使用APP的技巧，教學相長大家都很有成就感。

  • 「健走志工」
則在課後透過群組或實體方式，協助社區長者持續進行體能活動或使用APP進行自我健康管理與監測。

  • 「3C志工」
當護理師在社區進行長者健康評估時，3C志工們則在旁教導長者學習使用手機，如何加入官方平台及瀏覽與搜尋衛生保健資源。

  • 「桌遊志工」
玩桌遊可預防延緩失能，志工一手包辦從開場活動帶領到桌遊教學。志工王瑞郁表示，為了陪伴社區中大哥大姐們一起活動，在帶領活動自學很多遊戲，自我成長很多，一切的努力辛苦很值得。

周真貞表示，透過樂齡志工團體運作，發現照顧社區長輩的方式其實可以更多元且更有價值，如因應人口結構的改變，運用長者同儕的概念提供永續學習的方式，讓長者能持續累積服務經驗，並提供個人技能協助服務。樂齡志工團體從課程協助、到學習服務技能、提供自主服務，這樣的社會參與及學習參與過程，起初對樂齡志工來說似乎是不可能的任務，但在一次又一次任務完成後的成就感，成為自我價值的實踐之所在。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58278

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