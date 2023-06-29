「減法照顧」長輩動起來！　增加成就感、減少負向行為

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「減法照顧」就是在安全的狀況下，長者能夠自己動手做的事項，就鼓勵長者動手，照顧者則扮演安全看護與鼓勵的角色。
但「不方便去、不會去」常常是邀約長者參與活動無法出席的理由。為考量長者移動的便利性與安全性，健康服務中心連結各里辦公處及轄區資源單位，就近在地辦理長者各類型態之健康促進活動，以提升長者社會參與的意願。課程內容如體能、營養、心理衛生、口腔保健及延緩失能等衛生保健議題為主。
擔任志工服務 降低老而無用的負面印象周真貞表示，為了讓老化成為正向的經驗，長者維持自身生理健康之外，亦需要透過志願服務、社團活動或學習活動以達到社會參與之目的。
根據台北市信義區健康服務中心針對長者社會參與問卷調查統計結果，長者願意參加「志願服務」的比例佔97.4%，顯示這是許多高齡者在選擇社會參與管道的首選；擔任樂齡志工可降低老而無用的負面印象，更能滿足自我價值，提升長者對社會的歸屬感。
111年「WHO5幸福指標量表」調查分析，12%民眾因為慢性疾病導致身體病痛，進而覺得幸福感低落，僅88%感受幸福快樂；而樂齡志工則有94%是感受幸福快樂，僅6%因為慢性病或家庭事件覺得幸福感減少了一些。由此顯見，社會參與對長者之老年生活適應具有正向的調適作用。
為了達到課程普及性及延續性，信義區健康服務中心護理師與樂齡志工討論發想「自己的活動自己帶」，成立「自主銀髮志工團體」，團員包含活動拍寫志工、健走志工、桌遊志工及3C志工等。
- 「拍寫志工」
- 「健走志工」
- 「3C志工」
- 「桌遊志工」
周真貞表示，透過樂齡志工團體運作，發現照顧社區長輩的方式其實可以更多元且更有價值，如因應人口結構的改變，運用長者同儕的概念提供永續學習的方式，讓長者能持續累積服務經驗，並提供個人技能協助服務。樂齡志工團體從課程協助、到學習服務技能、提供自主服務，這樣的社會參與及學習參與過程，起初對樂齡志工來說似乎是不可能的任務，但在一次又一次任務完成後的成就感，成為自我價值的實踐之所在。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58278
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