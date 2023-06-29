站回萬七！台股早盤漲逾80點 網通、IC設計與DRAM強勢
美國聯準會主席鮑爾指出升息還沒結束，美股四大指數昨（28）日大多收黑，台北股市今（29）日開低走高，早盤一度漲逾80點，來到17023點，站回萬七大關。權值王台積電早盤漲5元，來到579元，漲幅0.6%左右，其他重要電子股，聯發科、和碩、大立光、英業達漲1%，緯創與華邦電漲逾3%、緯穎飆漲停。而今日盤面焦點為網通族群、IC設計與DRAM族群。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數29日下跌74.08點，或0.22%，收33852.66點；那斯達克指數上漲36.08點，或0.27%，收13591.75點；標普500指數下跌1.55點，或0.04%，收4376.86點；費城半導體指數下跌32.93點，或0.90%，收3609.48點。
台北股市開盤走跌，但沒多久迅速拉高，早盤一度漲逾80點，來到17023點，站回萬七大關。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到579元，漲幅0.6%左右。聯電小跌，世界先進與力積電小漲。其他重要電子股，聯發科漲1%，來到702元。
和碩、大立光、英業達漲1%，技嘉漲2%多，南亞科強勢漲4%，緯創與華邦電漲逾3%，緯穎飆漲停。不過，華碩、日月光跌1%上下。今日盤面焦點仍是網通族群，中磊、系通漲逾4%，仲琦、友勁、星通漲1.5%以上。IC設計族群漲勢也很凌厲，鑫創飆漲停，合邦漲7%，晶豪科、力旺、立積漲3到4%，鈺創、創意、群聯、凌陽漲2%多。