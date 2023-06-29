巷仔內／府院疑雲、委員棄權　NCC過關鏡電視恐難逃非議

美東僑界挺賴清德　7/15舉辦後援會成立大會

▲紐約僑界人士今天宣布，將於7月15日在新澤西州正式成立「美東信賴台灣後援會」。（圖／總統府提供）
▲紐約僑界人士今天宣布，將於7月15日在新澤西州正式成立「美東信賴台灣後援會」。（圖／總統府提供）

中央社

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）紐約僑界人士今天宣布，將於7月15日在新澤西州正式成立「美東信賴台灣後援會」，為支持副總統、民主進步黨主席賴清德參選總統凝聚更多海外僑胞力量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德投入2024年總統大選幾個月來，各國僑界陸續組成後援會。繼3月組成「海外信賴後援會」後，紐約僑界代表今天在台灣會館宣布，7月15日將在新澤西州伊瑟林（Iselin）的APA Hotel Woodbridge舉辦「美東信賴台灣後援會」成立大會。

主辦單位透過新聞稿表示，賴清德的國際、兩岸政策主張和長期從政形象深受僑胞認同，後援會成立大會消息傳出約一週，已有超過600人報名。

民進黨美東黨部為「美東信賴台灣後援會」成立大會共同主辦單位。為表達支持，前民進黨主席卓榮泰預定到場授旗，立法委員劉世芳、蔡適應、何志偉及身兼民進黨發言人的新北市議員戴瑋姍也將出席。

主辦單位表示，民進黨高層的重視為僑胞帶來鼓舞，希望捍衛台灣民主成為台灣人共同價值，同心相挺守護台灣，讓國家更強大。

美國律師、作家及電視評論者章家敦（Gordon G. Chang）將擔任活動主要講者。章家敦知名著作為「中國即將崩潰」，此書2001年出版時在美國引起廣大迴響，登上紐約時報暢銷書排行榜，並翻譯成多種語言在全球各地發行。

除以年輕人為主的後援會工作人員外，前國策顧問、紐約台灣商會創會會長蔡仁泰等僑界領袖也將出席成立大會。

主辦單位說，活動當天將在紐約台灣會館、曼哈頓中城的紐約公共圖書館前安排遊覽車，呼籲所有關心台灣未來的人士，尤其是旅美僑胞踴躍出席，「這不僅是見證美東信賴台灣後援會成立的歷史時刻，更是海外台灣僑胞展現對台灣未來關心和支持的重要機會」。（編輯：韋樞）1120629

稱縮短公私大學學費不會排擠高教經費　賴清德：替國家希望打基礎

天候影響班機起降　賴清德首場百工百業後援會無法到場

民進黨徵召美女刺客、攜手曾玟學　賴清德：表現傑出是一時之選

賴清德募款2小時破千萬　首批台灣隊棒球外套完售

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀