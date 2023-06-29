美東僑界挺賴清德　7/15舉辦後援會成立大會

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主辦單位透過新聞稿表示，賴清德的國際、兩岸政策主張和長期從政形象深受僑胞認同，後援會成立大會消息傳出約一週，已有超過600人報名。
民進黨美東黨部為「美東信賴台灣後援會」成立大會共同主辦單位。為表達支持，前民進黨主席卓榮泰預定到場授旗，立法委員劉世芳、蔡適應、何志偉及身兼民進黨發言人的新北市議員戴瑋姍也將出席。
主辦單位表示，民進黨高層的重視為僑胞帶來鼓舞，希望捍衛台灣民主成為台灣人共同價值，同心相挺守護台灣，讓國家更強大。
美國律師、作家及電視評論者章家敦（Gordon G. Chang）將擔任活動主要講者。章家敦知名著作為「中國即將崩潰」，此書2001年出版時在美國引起廣大迴響，登上紐約時報暢銷書排行榜，並翻譯成多種語言在全球各地發行。
除以年輕人為主的後援會工作人員外，前國策顧問、紐約台灣商會創會會長蔡仁泰等僑界領袖也將出席成立大會。
主辦單位說，活動當天將在紐約台灣會館、曼哈頓中城的紐約公共圖書館前安排遊覽車，呼籲所有關心台灣未來的人士，尤其是旅美僑胞踴躍出席，「這不僅是見證美東信賴台灣後援會成立的歷史時刻，更是海外台灣僑胞展現對台灣未來關心和支持的重要機會」。（編輯：韋樞）1120629