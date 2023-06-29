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用藝術清涼一夏！配合民俗鬼月　故宮明起推出仙佛神鬼畫作

▲元朝龔開的「鍾進士移居圖」畫鍾馗攜妹，差遣群鬼遷居的情景。（圖／故宮提供）
▲元朝龔開的「鍾進士移居圖」畫鍾馗攜妹，差遣群鬼遷居的情景。（圖／故宮提供）

記者李琦瑋／台北報導

時序進入盛夏，來用藝術清涼一夏！國立故宮博物院自6月30日起書畫常設展「筆歌墨舞」、「巨幅名作」、「國寶聚焦」全面更新展件，並配合即將到來的民俗鬼月推出精彩的神鬼題材畫作，邀請民眾到故宮來一趟驚奇透心涼之旅！

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故宮今（29）日指出，「筆歌墨舞－故宮繪畫導賞」精選故宮典藏山水畫、花鳥畫及人物畫，其中人物畫部分特別選介仙佛鬼神題材作品，從莊嚴穩重的神佛人物、狂放的仙人，到人氣鬼王鍾馗及圍繞身邊的各式小鬼怪，帶民眾進入古人的離奇幻象世界。本次展覽共展出6幅鍾馗畫作，其中文徵明所繪的「寒林鍾馗」畫出風神俊爽的鍾馗佇立於魑魅魍魎出沒的寒林；而元朝龔開的「鍾進士移居圖」則畫鍾馗攜妹，差遣群鬼遷居的情景，諸鬼面目千奇百怪，無論露齒、縮肩、或枯瘦、扭曲變形等形象，通過扛、持、捧、擔等動作，傳達趣味橫生的神鬼傳奇。 

神仙畫作則有 「宋 馬和之 畫麻姑仙像」描繪傳說中的妙齡女仙麻姑，畫中女子手指修長，肩擔葫蘆和花籃，籃內放置靈芝等為長壽象徵。元朝衛九鼎所繪的「洛神圖」以柔韌流暢的筆法，清淡的墨色，畫洛神騰雲凌波漫步在江面上，飄逸優雅，展現洛神空靈出塵之美，為文化部核定的國寶級文物。

「巨幅名作」展覽中展出兩幅揭缽圖，描繪釋迦牟尼佛度化鬼子母之經典佛經故事。「明 朱芾 揭缽圖」以水墨白描，將鬼子母的哀痛神情、天王的莊嚴肅穆、鬼怪的百變姿態靈動呈現；「明 仇英 揭鉢圖」則設色濃艷亮麗，描繪各種鬼怪使出渾身解數，揭缽搶救鬼子母兒的情景。

另展出的還有「清 黃應諶 畫祛倦鬼文山水」，畫庭院書齋一人打盹，齋外一人蓬頭垢面，迤迤然而來，原來是倦鬼來襲，用色精麗，氣氛詭異。畫家更於右上角敘述與倦鬼對話而有所感悟之歷程，頗富哲思。

「國寶聚焦」每季精選一件書畫國寶於208陳列室展出。本次推出之為國寶為「宋 馬麟 三官出巡圖」，這張巨幅道教繪畫，畫出合稱「三官」的天官、地官、水官出巡的盛大場面。「三官」與台灣本土信仰密切相關，然「三官」一起出巡的畫作並不常見，祂們地位崇高，在天、地、水三界定期出巡，考察善惡、判定禍福，隨行者眾，包含天將、土地神、龍王、魚精等，造型多元奇特，值得仔細觀覽。

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