用藝術清涼一夏！配合民俗鬼月　故宮明起推出仙佛神鬼畫作

我是廣告 請繼續往下閱讀
神仙畫作則有 「宋 馬和之 畫麻姑仙像」描繪傳說中的妙齡女仙麻姑，畫中女子手指修長，肩擔葫蘆和花籃，籃內放置靈芝等為長壽象徵。元朝衛九鼎所繪的「洛神圖」以柔韌流暢的筆法，清淡的墨色，畫洛神騰雲凌波漫步在江面上，飄逸優雅，展現洛神空靈出塵之美，為文化部核定的國寶級文物。
「巨幅名作」展覽中展出兩幅揭缽圖，描繪釋迦牟尼佛度化鬼子母之經典佛經故事。「明 朱芾 揭缽圖」以水墨白描，將鬼子母的哀痛神情、天王的莊嚴肅穆、鬼怪的百變姿態靈動呈現；「明 仇英 揭鉢圖」則設色濃艷亮麗，描繪各種鬼怪使出渾身解數，揭缽搶救鬼子母兒的情景。
另展出的還有「清 黃應諶 畫祛倦鬼文山水」，畫庭院書齋一人打盹，齋外一人蓬頭垢面，迤迤然而來，原來是倦鬼來襲，用色精麗，氣氛詭異。畫家更於右上角敘述與倦鬼對話而有所感悟之歷程，頗富哲思。
「國寶聚焦」每季精選一件書畫國寶於208陳列室展出。本次推出之為國寶為「宋 馬麟 三官出巡圖」，這張巨幅道教繪畫，畫出合稱「三官」的天官、地官、水官出巡的盛大場面。「三官」與台灣本土信仰密切相關，然「三官」一起出巡的畫作並不常見，祂們地位崇高，在天、地、水三界定期出巡，考察善惡、判定禍福，隨行者眾，包含天將、土地神、龍王、魚精等，造型多元奇特，值得仔細觀覽。