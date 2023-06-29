陶晶瑩打破沉默聲援MeToo運動 短短一句話湧入近3萬人按讚
MeToo運動燒到演藝圈至今未歇，繼大牙痛訴被黑人（陳建州）性騷擾，遭對方提告民事侵權行為、求償1000萬元後，「微風女神」郭源元昨（28）日以第二名受害者身分跳出來指控黑人惡行，向來關注女性平權議題的陶晶瑩（陶子）隨後發文聲援，引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚8點多，郭源元PO文寫下對黑人的控訴，陶子3小時後在臉書發文寫道：「姐姐妹妹站起來。」並標記「MeToo」，呼應她的同名音樂代表作，貼文發布僅4分鐘就超過上千人按讚，網友留言「陶子姐終於出聲了」、「若要人不知，除非己莫為，權力不對等之下的受害者」，還有人接唱「那就等著淪陷吧～」
郭源元自爆被黑人性騷擾兩次，雖然目前沒有能做為證據的訊息，仍決定站出來，「現在決定說出來的原因只有一個，我不想讓大牙只有一個人」，對此，陳建州透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110