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韓星來台必吃麻辣鍋！始源最愛營業16年「台北第一間鼎王」悄熄燈

▲韓國藝人來台必朝聖！始源最愛鼎王麻辣鍋，「台北第一家鼎王」光復店，營業16年因租約到期，已悄悄於6月中旬熄燈歇業，目前台北僅剩忠孝店、西門町成都店2間門市。（圖／翻攝自EPEX Twitter）
▲韓國藝人來台必朝聖！始源最愛鼎王麻辣鍋，「台北第一家鼎王」光復店，營業16年因租約到期，已悄悄於6月中旬熄燈歇業，目前台北僅剩忠孝店、西門町成都店2間門市。（圖／翻攝自EPEX Twitter）

記者蕭涵云/綜合報導

韓國藝人來台必朝聖麻辣鍋，始源更是每次到台灣都直奔最愛鼎王，還曾在2018年舉辦個人見面會後，招待幸運粉絲一起吃鼎王。如今，台中發跡、北上插旗的「台北第一家鼎王」光復店，營業16年因租約到期，已悄悄於6月中旬熄燈歇業，目前台北僅剩忠孝店、西門町成都店2間門市。

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1991年從台中夜市起家的「鼎王麻辣鍋」、2007年首度插旗台北，主打溫和不嗆辣的麻辣鍋搭配滑嫩鴨血，還有酸菜白肉鍋湯底及手工牛肉丸等食材，雖然是單點消費制度，但鍋底如滷鴨血、滷豆腐及白飯內用可以吃到飽，受到消費者喜愛；當時更以服務人員會彎腰90度鞠躬的待客之道，蔚為話題。

▲台中發跡的「鼎王麻辣鍋」，提供無限享用的麻辣鍋底與滑嫩鴨血受到歡迎。（圖／翻攝自鼎王麻辣鍋 (台北光復店)FB）
▲台中發跡的「鼎王麻辣鍋」，提供無限享用的麻辣鍋底與滑嫩鴨血與豆腐受到歡迎。（圖／翻攝自鼎王麻辣鍋 (台北光復店)FB）
▲一向主攻肉品的鼎王麻辣鍋，隨著秋季推新菜色，端來海鮮大餐，海陸共鍋風味更鮮美。（圖／金武鳳攝 , 2017.9.26）
▲鼎王麻辣鍋除了美味，更以款待服務為招牌。（圖／金武鳳攝 , 2017.9.26）
上門光顧的名人明星眾多，韓星始源便從不避諱公開示愛鼎王，不只每次來台灣必吃，還常在IG限動上大秀「追辣」動態，因此曾被發現剛下飛機還沒開始跑行程，便直奔鼎王先祭五臟廟等鐵粉舉動；更曾在2018年舉辦個人見面會後，招待現場抽出的3位幸運粉絲一起吃鼎王；也曾公開表示希望能將鼎王引進韓國。不只帶過其他團員如神童、厲旭造訪鼎王，連韓團CNBLUE成員姜敏赫、韓團EPEX都因此也愛上。

▲始源預告要吃鼎王。（圖／始源IG）
▲始源曾在來台途中便在IG限動預告要吃鼎王。（圖／始源IG）
▲始源邀粉絲去鼎王吃飯，抱抱、拍照來者不拒。（圖／讀者提供、記者陳雅蘭攝 , 2018.5.6）
▲始源2018年曾招待粉絲一起到鼎王吃飯，抱抱、拍照來者不拒。（圖／讀者提供、記者陳雅蘭攝 , 2018.5.6）
不過目前鼎王麻辣鍋在台北的版圖縮減一半，2012年才開設的長安店，成為最早結束營業的台北分店；而「台北第一家鼎王」光復店，營業長達16年，近期因租約到期，已悄悄於6月18日熄燈歇業，並在門口掛上「光復店租約到期 感謝有您」布條。如今台北僅剩忠孝店、西門町成都店2間餐廳可用餐，於北部桃園、竹北也有據點，台中3間門市，高雄也有2間餐廳；海外則有香港尖沙咀分店。

▲官網也公告「台北第一間鼎王」光復店因租約到期而熄燈。（圖／翻攝自鼎王麻辣鍋官網）
▲官網也公告「台北第一間鼎王」光復店因租約到期而熄燈。（圖／翻攝自鼎王麻辣鍋官網）

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