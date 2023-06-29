週末防劇烈天氣！今午後雷雨襲「3地區」 氣溫一路狂飆36度
今（29）日盛行東南風，迎風面花、東及恆春半島有局部陣雨，其他各地晴朗，午後近山區有局部短暫雷陣雨，並擴及部分平地，氣象專家吳德榮提醒，今起至週日（2日）慎防劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）。各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑；各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至36度，南部24至35度，東部22至34度。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險預報指出，明天太平洋高壓將持續往東退，台灣周圍的風向為偏南風，環境水氣仍較多，東南部還是不定時有局部短暫陣雨，在清晨西半部沿海偶有局部短暫降雨機會，白天後各地的天氣還是以多雲為主，午後各地山區有局部短暫陣雨或雷雨，不過明天因環境風向的改變，降雨熱區往北、東部轉移，有大雨勢出現的機會，大家外出務必多加留意天氣變化，如遇到雷雨也建議適時躲進建築物內，以策安全。
週末期間環境仍是以偏南風為主，不過整體的風速較快，各地天氣多雲到晴，午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，特別要留意環境上中北部山區有機會發展較旺盛，局部近山地區也會受到影響大家在週末期間安排外出活動時可以多加留意天氣資訊。
氣溫方面隨著環境水氣較多、風向也逐漸在轉變，極端高溫發生的機會下降許多，不過還是要留意氣溫普遍可以達到32至34度，還是相當悶熱，大家出門在外要記得多加補充水分，也要適時做好防曬，以免熱傷害。
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