連假過後消化系統出問題　5招在家痔瘡自救法

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端午粽子難消化 痔瘡危機高升端午節難免都要來上幾顆粽子應應景，不過粽子的主原料是糯米，粘度高，較難消化，還會抑制胃腸蠕動。加上粽子的主要成分是澱粉，所以在消化過程中會大量吸取水分，吃太多會引起腹脹與便秘，若沒有搭配其他高纖蔬果平衡飲食，連續幾天累積下來，會導致肛裂與痔瘡的發生。特別是童叟族群，腸胃功用相對較薄弱，更會引起痔瘡等疾病的好發率。
▲糯米食物攝取過多，容易造成便秘、肛裂與痔瘡。
季節悶濕 痔瘡問題難以忍受本身患有痔瘡隱疾的民眾，在每年最為炙熱的端午節慶時刻中，氣溫的悶濕與空氣不通風的條件下，患者更容易感到私密處及痔瘡的不舒適，不只外出無法順利排便，連走動都會摩擦肉球，甚至引起出血，加重痔瘡發炎腫脹，讓端午連假無法進興出遊。
發現罹患痔瘡 5招居家自救怎麼評斷是痔瘡呢？當肛門口不定期搔癢、如廁排便時發現有出血的情形、甚至在肛門口摸到突起的「肉球」，這些種種的症狀都是痔瘡的誘發。連假後如果發現自己已經被痔瘡纏身時，也別過於擔心焦躁。知名診所的大腸直腸專科醫師賴依伶教你在家的自救方式。
1. 飲食管理：每日飲水量需達2000cc，飲食增加高纖蔬果、益生菌，盡量避免油膩、油炸、辛辣、酒與刺激性食物，便可改善便秘與痔瘡腫脹程度。
2. 溫水坐浴：痔瘡會引起肛門括約肌收縮，導致血液迴圈變得更差、疼痛感更強烈的惡性循環，溫水坐浴有助於緩解痔瘡靜脈叢淤堵，提升肛口循環，減緩痔瘡病兆。
3. 提肛運動：時常做肛門收縮與放鬆的提肛運動，可促進肛門、直腸部位的血液回流，進而改善痔瘡症狀，女性痔瘡患者亦可同時讓漏尿情形得到改善。
4. 定時排便：尊重自己的便意，排便時避免分心看書或者滑手機，蹲馬桶儘量不要超過5分鐘，才能減少肛門持續受壓的時間。
5. 便後清潔：排便後在以衛生紙輕柔點沾方式清潔後，可搭配無添加的濕紙巾加強肛門口的潔淨，減少糞便殘留導致細菌滋生使痔瘡症狀加重。
不同痔瘡等級 對症下藥有效果
▲賴依伶醫師針對1-4級痔瘡等級說明對應的合適治療方式。
一旦發現痔瘡後就一定需要動刀嗎？其實不一定喔！賴依伶醫師進一步說明，除了上述在家的自救方式來避免痔瘡問題惡化外，也可以透過藥物讓痔瘡問題獲得緩減！不過不同等級的痔瘡，還是有對應適合的治療方式。賴依伶醫師以1-4級痔瘡來說明合適的治療方式。
若是屬於第一級~第二級痔瘡，不一定需要痔瘡手術，賴依伶醫師建議可以採用口服藥物改善急性痔瘡症狀，降低患部的腫脹疼痛感。痔瘡屬於第二級~第三級階段的患者，則可以透過新型「LHP微創雷射痔瘡消融手術」阻斷血流供應痔瘡，讓痔瘡缺乏養分逐漸萎縮凋零，且傷口0.2公分，30分鐘便可以完成痔瘡消融治療；若屬於較嚴種等級的第四級痔瘡患者，賴依伶醫師則會採用複合式的「無痛微創痔瘡手術」保留黏膜與肌肉組織，不傷害肛口大小，出血少腫脹低，當天無須住院可返家休養。
即早治療，更能即早擁有舒適生活痔瘡問題已是現在非常普及的文明病，新科技的痔瘡治療方式越來越多元，不管是口服藥物、光纖雷射、或是微創痔瘡手術，都大幅超越傳統痔瘡開刀的住院多天恢復期與疼痛感。大多數患者採以新方式的痔瘡治療隔日便可以正常上班、不影響日常生活，更適合現代的忙碌生活。但賴依伶醫師還是要提醒大家，保持均衡的飲食與良好的生活習慣，一旦發現有痔瘡即早治療，更能免於到手術階段，也可以即早擁有舒適的生活喔！
▲賴依伶醫師建議一旦發現罹有痔瘡徵狀，就可即早就醫治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58360
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