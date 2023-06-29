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陳建閔運用傷科手法矯正了異常的顳顎關節後，有效減輕患者疼痛感；再配合針灸局部關節周邊肌肉後，輔以雷射針灸照射下關、頰車、翳風等穴位，一個療程後，疼痛大幅舒緩，可以放心張口吃飯了。
顳顎關節症候群的症狀
顳顎關節症候群，發生原因是顳顎關節的滑囊，因反覆摩擦而發炎疼痛。主要症狀包括下巴關節彈響聲、關節活動受限、疼痛、咀嚼困難等；疼痛劇烈發作時，可能讓人無法正常生活工作，因而產生焦慮感。
陳建閔說明，人們能張嘴說話、唱歌、咀嚼，甚至打哈欠，都需仰賴顳顎關節。顳顎關節疼痛不像是一般的四肢關節疼痛可以輕易察覺，除了典型的張嘴疼痛外，還可能造成偏頭痛、臉頰悶脹、耳鳴、甚至聽力下降等。
誘發顳顎關節障礙原因
顳顎關節症候群好發於 20〜45 歲，以女性居多。過去，顳顎關節疼痛常被認為是牙齒咬合不正所致，因此使用咬合板去治療，但漸漸發現許多慢性顳顎關節的疼痛，並非來自於咬合不症，而是源自於心理壓力。
誘發顳顎關節障礙原因：
- 咬合不良
- 個人性格容易緊張、焦慮、求好心切
- 不良習性，如：夜間磨牙、喜好牙齒緊咬、喜歡咀嚼較硬的食物
- 壓力大
- 長期頭頸部姿勢不良
- 生活習慣不佳，如：作息不正常、睡眠品質不佳等
- 下顎關節曾受外力撞擊
陳建閔表示，中醫常用「落下頦」、「口噤」、「傷筋」等名詞來描述顳顎關節障礙，認為其隸屬於經筋病，常用針灸或按摩頭面部的下關、頰車，或手部合谷等穴位，達到疏經通絡、鬆筋止痛的效果，進而緩解不適。
他進一步解釋，針灸局部治療，可針對顳顎關節周邊的肌肉下針，通常會處理顳肌、咬肌、外翼肌，而胸鎖乳突肌與斜方肌也是常用肌群，放鬆後肩頸的痠痛也會改善。
陳建閔提醒，顳顎關節障礙容易復發，建議避免過度張口、不要吃硬度很高，或者咀嚼很久的食物，還要學習緩解心理壓力，維持充足睡眠及保持良好生活習慣及姿勢，才能免除顳顎關節障礙。
諮詢專家：衛福部新營醫院中醫科中醫師 陳建閔
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 張口就痛、咀嚼卡卡等，恐是顳顎關節障礙！中醫師提點咬合無礙 1 方法