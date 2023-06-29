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台灣人超愛日本星野飯店！住房率暴增275%　虹夕諾雅谷關7折優惠

▲台灣人超愛日本星野飯店！2023年5月住房率，與疫情前2019年同月相比暴增275%。虹夕諾雅谷關推出連住三晚可享7折優惠方案。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）
▲台灣人超愛日本星野飯店！2023年5月住房率，與疫情前2019年同月相比暴增275%。虹夕諾雅谷關推出連住三晚可享7折優惠方案。（圖／湯桂禎國際旅行社提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣人超愛日本星野飯店！根據「星野集團」透露，疫情至今台灣消費者成長幅度，2023今年5月的住房率，為疫情前同月份（2019年5月）相比，竟暴增275%；並公布去年底至今，台灣人最愛的星野集團飯店熱門排行榜Top 10，冠軍是位在北海道的星野TOMAMU度假村。後疫情時代為響應永續旅遊型態，虹夕諾雅谷關推出「旅居新概念」續住優惠專案，連住三晚可享7折優惠，全房型適用。而斥資上億整修、將於7月25日重新開幕的雲品溫泉酒店日月潭則以《莊子．齊物論》生活哲學打造旅行環保概念。

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「星野集團」疫情間未停下腳步，光是北海道地區，就多了4間飯店，整區擁有6間不同飯店、1間滑雪場；來台開設「虹夕諾雅 谷關」也將滿四週年，目前在日本國內外經營多達64間住宿。業者也透露，感受到台灣人近年越來越愛「星野集團」飯店，疫情至今台灣消費者成長幅度，從2022年10月的住房率，與疫情前同月份（2019年10月）相比為14%；到2023今年5月的住房率，與2019年5月相比竟暴增275%。

▲星野集團透露疫情期間，台灣消費者成長幅度。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星野集團透露疫情期間，台灣消費者成長幅度。（圖／記者蕭涵云攝）
「星野集團」更透露，台灣市場使用星野集團飯店的熱門排行榜Top 10，由北海道「星野TOMAMU度假村」奪下冠軍，「奧入瀨溪流飯店」、「OMO 5東京大塚」緊接在後。而代理星野集團品牌的「湯桂禎國際旅行社」董事長湯桂禎也指出，疫情期間最快復甦的日本觀光旅遊業，最多班機、最多人前往旅遊的地點便是北海道。

▲台灣人最愛星野集團飯店的熱門排行榜Top 10。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人最愛星野集團飯店的熱門排行榜Top 10。（圖／記者蕭涵云攝）
不過後疫情時代，人們對於「旅遊」的想法逐漸改變。透過環境報告指出，旅遊活動中近一半的二氧化碳排放量來自於「交通廢氣」；且觀察到疫情期間雖然全球呈現混亂局面，但可看見海水變清澈、空氣變乾淨的報導。令星野集團重新思考「可以持續」的旅遊方式，提倡「Stakeholder Tourism」概念，創造永續的旅遊型態，並鼓勵「旅遊業者、旅客、社區群體」互惠，聚焦減少二氧化碳排放量（促進地方經濟）、顧客滿意度的提升（減輕環境負擔）、提升旅行體驗的滿意度（認識地域深度文化）。

▲虹夕諾雅谷關的西式涼亭氛圍。（圖／星野集團提供）
▲虹夕諾雅谷關的西式涼亭氛圍。（圖／星野集團提供）
根據台灣觀光局調查，2019年台灣人國內旅遊之平均住宿天數為 1.5 天，而每年平均旅遊次數為 5.96 次。以此為前提，虹夕諾雅谷關推出「旅居新概念」續住優惠專案，連住三晚可享7折優惠，全房型適用；雖然此專案不含餐，並為了減少對環境的影響僅提供簡易打掃。但能藉此鼓勵旅客於谷關停留三晚以上，深度體驗在地人文與自然魅力，包括體驗「泰雅織彩」、「谷關時光散策」，或是享受客房內專屬的半露天溫泉等還能響應減少目的地間的奔波與二氧化碳的排放來保護當地生態。

▲虹夕諾雅谷關可體驗「泰雅織彩」。（圖／星野集團提供）
▲虹夕諾雅谷關可體驗「泰雅織彩」。（圖／星野集團提供）
暑假則有以水元素為主軸的「慢遊饗森活」沐暑度假村，全新二泊專案限定活動，在水之庭園享受花草茶席辦理入住、體驗溪邊樂趣、水映星耀夜間散策，還可品嚐谷關在地鱘魚魚子醬、包場專屬溫泉等享受，2人39900元含稅。

▲虹夕諾雅谷關暑假帶旅客享受溪邊樂趣。（圖／星野集團提供）
▲虹夕諾雅谷關暑假帶旅客享受溪邊樂趣。（圖／星野集團提供）
而雲品溫泉酒店日月潭屆滿15週年之際，歷時五個月斥資上億整修，以《莊子．齊物論》核心價值萬物平等、人與自然的關係和諧，打造旅行環保概念，主打「唯一讓你能與植物交流的酒店」。不僅在大廳設置巨型生態缸「花染木」裝置藝術，選用鄰近日月潭的九九峰自然保留區，稀少台灣特有種「九九峰秋海棠」等，19種原種秋海棠植物，傳遞「相思、誠懇、 親切」花語，並象徵飯店的服務精神與態度。

▲以秋海棠為主題的生態裝置藝術，圖為鐵十字秋海棠。（圖／雲朗觀光集團提供）
▲以秋海棠為主題的生態裝置藝術，圖為鐵十字秋海棠。（圖／雲朗觀光集團提供）
進駐直營來自瑞士的THE SPA By VALMONT頂級芳療品牌，將原有的五樓經典湖景客房設計規劃出5間芳療室，提供3大主題、9種療程；1樓多功能遊戲室和健身房內，設置撞球、手足球檯及飛鏢機等；甚至有大型疊疊樂、沙壺球桌等設施。7月底還將全新面世聚焦綠意、環保、永續、生物多樣性，托斯卡尼風格的花園造型行政酒廊「雲水」，提供全台唯一點餐式的位上服務。

▲瑞士VALMONT是1905年創立的芳療品牌。（圖／雲朗觀光集團提供）
▲瑞士VALMONT是1905年創立的芳療品牌。（圖／雲朗觀光集團提供）
▲雲品溫泉酒店日月潭15週年，將迎接撇開生面的面貌。（圖／雲朗觀光集團提供）
▲雲品溫泉酒店日月潭15週年，將迎接撇開生面的面貌。（圖／雲朗觀光集團提供）

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