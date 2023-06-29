捷克：俄羅斯為直接威脅　中國為體制性競爭對手

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捷克前任政府和前總統齊曼（Milos Zeman）與中國和俄羅斯建立緊密關係，但現任政府於2021年掌權後，即重新審視捷克與中俄間的關係。
俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後，捷克現任中間偏右政府迅速表態支持基輔，提供烏克蘭戰車等軍備，成為行動最積極的西方支持者之一。
這份安全戰略指出：「俄羅斯的行為蓄意破壞捷克政治、經濟和社會穩定。這對我們的安全構成根本威脅。」
安全戰略指出：「中國對國際秩序提出質疑，這可能對歐洲－大西洋安全造成不利影響。削弱民主國家的影響力和團結符合俄羅斯和中國的共同利益，這種體制性競爭是長期的。」
捷克自2015年來，安全戰略中都並未提及俄羅斯或中國的國名。
俄烏戰爭前，捷克與俄羅斯間關係已於2021年變得緊張，捷克安全機構指控莫斯科是2014年一處軍火庫爆炸的幕後黑手，導致數十名俄羅斯外交官被驅逐，俄羅斯則矢口否認。
這份安全戰略指出，俄羅斯正在使用各種行動削弱民主制度並破壞社會穩定。「除非俄羅斯出現根本和深遠的政治和社會變革，否則無論烏克蘭戰爭結果如何，俄羅斯對歐洲地區仍將是一大威脅。」
捷克與中國關係降溫。中國對捷克的重大投資計畫未落實，加上捷克國會領袖和現任內閣尋求加強與台灣的關係，儘管捷克與台灣不具任何正式外交關係。
此外，捷克一直積極示警，勿在關鍵基礎設施中使用中國技術。
新的安全戰略指出，「中國對捷克和歐洲關鍵基礎設施的投資、戰略供應鏈的主導地位、對主要商品的控制以及新興和突破性技術的開發，主要是道德規範和國際標準之外的人工智慧（AI）等都存有風險。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120629