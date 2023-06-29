日圓一直貶！多位日本政府官員出面喊話表態警惕　央行動向受矚

捷克：俄羅斯為直接威脅　中國為體制性競爭對手

▲捷克政府在新安全戰略中指俄羅斯為直接威脅及中國為體制性競爭對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克政府在新安全戰略中指俄羅斯為直接威脅及中國為體制性競爭對手。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社布拉格28日綜合外電報導）捷克政府在新安全戰略中指俄羅斯為直接威脅及中國為體制性競爭對手，今天獲得內閣認可，反映出捷克所稱冷戰結束以來，歐洲和平穩定時期的結束。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，捷克是隸屬北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）的中歐國家。新的安全戰略指出，捷克「必須為可能成為武裝衝突一部分徹底做好準備」。

捷克前任政府和前總統齊曼（Milos Zeman）與中國和俄羅斯建立緊密關係，但現任政府於2021年掌權後，即重新審視捷克與中俄間的關係。

俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後，捷克現任中間偏右政府迅速表態支持基輔，提供烏克蘭戰車等軍備，成為行動最積極的西方支持者之一。

這份安全戰略指出：「俄羅斯的行為蓄意破壞捷克政治、經濟和社會穩定。這對我們的安全構成根本威脅。」

安全戰略指出：「中國對國際秩序提出質疑，這可能對歐洲－大西洋安全造成不利影響。削弱民主國家的影響力和團結符合俄羅斯和中國的共同利益，這種體制性競爭是長期的。」

捷克自2015年來，安全戰略中都並未提及俄羅斯或中國的國名。

俄烏戰爭前，捷克與俄羅斯間關係已於2021年變得緊張，捷克安全機構指控莫斯科是2014年一處軍火庫爆炸的幕後黑手，導致數十名俄羅斯外交官被驅逐，俄羅斯則矢口否認。

這份安全戰略指出，俄羅斯正在使用各種行動削弱民主制度並破壞社會穩定。「除非俄羅斯出現根本和深遠的政治和社會變革，否則無論烏克蘭戰爭結果如何，俄羅斯對歐洲地區仍將是一大威脅。」

捷克與中國關係降溫。中國對捷克的重大投資計畫未落實，加上捷克國會領袖和現任內閣尋求加強與台灣的關係，儘管捷克與台灣不具任何正式外交關係。

此外，捷克一直積極示警，勿在關鍵基礎設施中使用中國技術。

新的安全戰略指出，「中國對捷克和歐洲關鍵基礎設施的投資、戰略供應鏈的主導地位、對主要商品的控制以及新興和突破性技術的開發，主要是道德規範和國際標準之外的人工智慧（AI）等都存有風險。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120629

瓦格納兵變激發避險情緒　投資人緊盯俄羅斯政局

瓦格納傭兵結束兵變　陸續撤出俄羅斯南部數州

瓦格納停止兵變！俄羅斯撤銷普里格津刑事起訴　承諾撤換軍方高層

堵殺中國AI發展！美國擬加重晶片禁令　輝達次級晶片恐受阻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀