法國里昂國際旗幟節「拒絕台灣僑團參與」　外交部：遺憾

（中央社記者黃雅詩台北29日電）法國里昂國際旗幟節拒絕里昂臺客文化協會參與，外交部今天表示遺憾，今後駐處將持續協助台灣僑團參與各項國際活動，增進台法交流。 我是廣告 請繼續往下閱讀 第18屆里昂國際旗幟節（Fête des bannières du monde）9月舉行，主辦方24日發出新聞稿，拒絕里昂臺客文化協會參與，協會表示將持續奮戰發聲，展現台灣堅韌。外交部發言人劉永健向中央社表示，駐普羅旺斯辦事處得知里昂臺客文化協會以僑團名義申請參與今年法國里昂國際旗幟節後，即就參與內容及形式向該協會提供建議，以協助推展民間文化交流。劉永健表示，法方主辦單位以國際旗幟節前身為領事團節，規定參與者以在法國設有大使館及總領事館等國家的文化相關團體為限，無法破例接受台灣僑團參與，外交部表示遺憾，今後駐處將持續協助台灣僑團參與各項國際活動，增進台法交流。（編輯：郭無患）1120629澳媒揭中國對紐西蘭戰狼外交 紐外長證實雙方曾「熱烈討論」遭指性騷案吃案包庇？外交部：外界不知情時就處理、絕無護短帛琉總統坦言面臨中國施壓 外交部：感同身受並持續提供援助駐泰代表莊碩漢閃辭 外交部證實疑涉性騷：第一時間要求辭職