苗栗中晚期攝護腺癌比例高　大千醫院提供完整療程搶生機

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攝護腺癌發生率逐年上升 50歲以上的男性應每年檢測PSA近年來，攝護腺癌的發病率呈上升趨勢，位居國人十大癌症發生率第六位，死亡率排名第五。收治上述案例的苗栗大千醫院泌尿科主任吳亞伸醫生表示，據醫院門診統計，過去每年約有20到30名攝護腺癌患者需要接受治療，而現在這個數字已超過50人，可見攝護腺癌患者人數近年來有增加的趨勢。攝護腺癌好發於中老年人且早期較無明顯症狀，而苗栗縣各鄉鎮市為高齡化人口社區，許多新診斷攝護腺癌患者發現時多已是中晚期。
吳亞伸醫生補充說，臨床上攝護腺癌分為四期。如果通過肛門指診無法診斷出腫瘤，多數情況下為第一期；若是透過肛門指診可以明顯摸到攝護腺單側或雙側摸到硬結，攝護腺癌特殊抗原指數（PSA數值)開始出現異常，但腫瘤仍侷限於攝護腺內，那就屬於第二期，此時通常建議採取根除手術或放射療法，並同時配合短期荷爾蒙治療來控制病情。然而有部分患者在病情得到一段時間的控制後，PSA水平會再度上升。若經影像檢查未發現轉移情況，這時就稱為『非轉移去勢抗性攝護腺癌』，但倘若患者出現骨頭疼痛，則可能是癌細胞已發生遠端轉移的第四期。
新型抗荷爾蒙口服藥物 攝護腺癌治療新選擇吳亞伸醫生說明，對於『非轉移去勢抗性攝護腺癌』患者的治療，會希望將PSA控制在<0.01（正常男性PSA < 4）。然而，如果檢查發現PSA倍增時間持續縮短，這意味著可能存在高風險的轉移概率，此時醫生先會了解是否發生了骨轉移，若確診已發生骨轉移，則需要迅速進入下一階段的治療，以延長患者的生存時間。
吳亞伸醫生指出，目前對於『非轉移去勢抗性攝護腺癌』患者，在治療上除了化療和傳統荷爾蒙藥物外，現在健保也給付『新型抗荷爾蒙口服藥物』為患者提供新的治療選擇。除了過去常見的倦怠與皮疹等副作用發生率大幅下降外，也能夠更有效地延遲癌症發生轉移時間。另外，若有發生攝護腺癌骨轉移，目前醫院也能透過放射線同位素的治療，為苗栗攝護腺癌患者提供完整的醫療照顧。
大千醫院深耕在地 扮演守護者的角色大千醫院為攝護腺治療提供了一整套完整的醫療護理，從泌尿道問題、攝護腺癌、非轉移去勢抗性攝護腺癌，甚至到攝護腺癌骨轉移，都有有效的治療方案。因此，吳亞伸醫師呼籲，家中的子女應多關注男性長輩排尿問題，如果發現血尿或頻尿等情況，建議盡快陪同他們到醫院進行檢查，千萬不要隱忍，早期發現、早期治療攝護腺癌，才能有最好的治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58344
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