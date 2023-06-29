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苗栗中晚期攝護腺癌比例高　大千醫院提供完整療程搶生機

苗栗中晚期攝護腺癌比例高　大千醫院提供完整療程搶生機
苗栗中晚期攝護腺癌比例高　大千醫院提供完整療程搶生機

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】82歲張先生（化名）目前居住在苗栗後龍，幾年前接受檢查時發現患有攝護腺癌後，開始接受電療和抗荷爾蒙治療。然而，隨著病情趨於穩定，張先生不再定期前往醫院。近期持續出現腰痠背痛的症狀，直至跌倒骨折，他才就近接受骨科診所的治療，且發現攝護腺癌已經轉移到骨骼。最後經由泌尿科醫師檢查後，建議先使用放射線同位素治療，病情改善後接續使用新型抗荷爾蒙口服藥物。經過近一年的追蹤觀察，張先生的攝護腺特殊抗原指數(PSA)水平不再持續上升，他現在能夠自行活動，並且不再感到疼痛，恢復了正常的生活。

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攝護腺癌發生率逐年上升　50歲以上的男性應每年檢測PSA

近年來，攝護腺癌的發病率呈上升趨勢，位居國人十大癌症發生率第六位，死亡率排名第五。收治上述案例的苗栗大千醫院泌尿科主任吳亞伸醫生表示，據醫院門診統計，過去每年約有20到30名攝護腺癌患者需要接受治療，而現在這個數字已超過50人，可見攝護腺癌患者人數近年來有增加的趨勢。攝護腺癌好發於中老年人且早期較無明顯症狀，而苗栗縣各鄉鎮市為高齡化人口社區，許多新診斷攝護腺癌患者發現時多已是中晚期。

吳亞伸醫生補充說，臨床上攝護腺癌分為四期。如果通過肛門指診無法診斷出腫瘤，多數情況下為第一期；若是透過肛門指診可以明顯摸到攝護腺單側或雙側摸到硬結，攝護腺癌特殊抗原指數（PSA數值)開始出現異常，但腫瘤仍侷限於攝護腺內，那就屬於第二期，此時通常建議採取根除手術或放射療法，並同時配合短期荷爾蒙治療來控制病情。然而有部分患者在病情得到一段時間的控制後，PSA水平會再度上升。若經影像檢查未發現轉移情況，這時就稱為『非轉移去勢抗性攝護腺癌』，但倘若患者出現骨頭疼痛，則可能是癌細胞已發生遠端轉移的第四期。

新型抗荷爾蒙口服藥物　攝護腺癌治療新選擇

吳亞伸醫生說明，對於『非轉移去勢抗性攝護腺癌』患者的治療，會希望將PSA控制在<0.01（正常男性PSA < 4）。然而，如果檢查發現PSA倍增時間持續縮短，這意味著可能存在高風險的轉移概率，此時醫生先會了解是否發生了骨轉移，若確診已發生骨轉移，則需要迅速進入下一階段的治療，以延長患者的生存時間。

吳亞伸醫生指出，目前對於『非轉移去勢抗性攝護腺癌』患者，在治療上除了化療和傳統荷爾蒙藥物外，現在健保也給付『新型抗荷爾蒙口服藥物』為患者提供新的治療選擇。除了過去常見的倦怠與皮疹等副作用發生率大幅下降外，也能夠更有效地延遲癌症發生轉移時間。另外，若有發生攝護腺癌骨轉移，目前醫院也能透過放射線同位素的治療，為苗栗攝護腺癌患者提供完整的醫療照顧。

大千醫院深耕在地　扮演守護者的角色

大千醫院為攝護腺治療提供了一整套完整的醫療護理，從泌尿道問題、攝護腺癌、非轉移去勢抗性攝護腺癌，甚至到攝護腺癌骨轉移，都有有效的治療方案。因此，吳亞伸醫師呼籲，家中的子女應多關注男性長輩排尿問題，如果發現血尿或頻尿等情況，建議盡快陪同他們到醫院進行檢查，千萬不要隱忍，早期發現、早期治療攝護腺癌，才能有最好的治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58344

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