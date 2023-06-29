日圓換匯更甜見0.2187元！換5萬可省快5千　這樣做還能更便宜

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台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.2188元，也是今年最甜價。若以換新台幣5萬元來說，目前可換到228623日圓現鈔，與今年1月19日收盤高點0.2405元相較，當時只能換到207900日圓現鈔，等於差不到半年就可多換到20723日圓現鈔，折合新台幣約4532元。以東京迪士尼成人一日券門票9400日圓來說，等於省了2張門票錢還有多。
當然，想換匯還有更省的作法，除臨櫃換匯之外，還有線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等，一般臨櫃換匯較不划算，匯率以「現金賣出價」計算，在手續費部分，除了台灣銀行、兆豐銀行不需要手續費（機場櫃檯除外，會收100元手續費），多數銀行都會收取大約100元手續費，但臨櫃換匯可換得鈔票面額相對彈性，有小面額可供選擇。
另外，讓民眾可以快速提領外幣，國內多家銀行都有設置外幣ATM，並針對新台幣存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣ATM提領外幣，也只需要5元的手續費。
當然，若在線上結匯，價格也會再便宜一些，有些銀行亦會不定時推出換匯優惠方案，因此，現在也有不少人會採取線上結匯方式，有的銀行APP還可先設定預想要的匯價，一旦到了這個價格，就會通知客戶，就可以趁便宜價格多換一些，並先存入外幣帳戶，等要用時再提領出來。